Het startscherm van de Windows-app biedt toegang tot verschillende clouddiensten en externe pc’s, zoals Azure Virtual Desktop en Windows 365. Het is ook mogelijk om via de browser toegang te krijgen tot de functies. Daardoor kun je functies van de remote desktop gebruiken zonder software te hoeven installeren.

Toegang tot Windows-pc vanaf iPhone, iPad of Mac

Daarnaast kun je onder andere meerdere monitors gebruiken, de schermresolutie aanpassen en randapparatuur zoals webcams en printers omleiden. Gebruik je meerdere Windows-accounts? Dan kun je ook schakelen tussen deze accounts. Op dit moment is er nog geen ondersteuning voor persoonlijke accounts, maar dat lijkt te gaan veranderen.

In de Windows-versie van de app suggereert Microsoft dat je ook een persoonlijk account kunt gebruiken, al werkt dat nu nog niet. Om gebruik te maken van de Windows-app op een iPhone, iPad of Mac is een apparaat met iOS 16, iPadOS 16, macOS 12 of nieuwer vereist. Let wel: Dit is dus geen op zichzelf staande Windows-pc vanaf je Apple-apparaat, maar een toegangsbron voor clouddiensten.

Het is overigens niet zo dat Microsoft van de een op de andere dag al deze functies in een app stopt. Zo is bijvoorbeeld het besturen van een remote desktop al mogelijk via de speciale app. De stap naar een allesomvattende Windows-app signaleert echter wel wat Microsoft van plan is. Windows wordt op den duur steeds meer cloud based. In de release notes van de TestFlight-app laat Microsoft weten dat de Windows-app de opvolger wordt van de Remote Desktop-app.

De preview van de Windows-app is momenteel enkel nuttig voor gebruikers met een zakelijk Microsoft-account. Zakelijke gebruikers die aan de slag willen met de Windows-app, kunnen de TestFlight-versie installeren. Op dit moment zit de beta al vol, maar het kan zijn dat er mensen weggaan waardoor er ruimte vrijkomt. Kijk je echt uit naar de test, dan kun je het in de gaten blijven houden.

Wil je echt Windows installeren op je Mac? Daar zijn mogelijkheden voor, maar check het vooral even in ons aparte artikel.