De afgelopen maanden was er veel te doen rondom de richtlijnen van de App Store. Microsoft en Facebook klaagden over de regels, omdat gamestreamingdiensten niet toegestaan zijn. Microsoft’s Project xCloud werd gestaakt op iOS en ook Facebook Gaming werd flink beperkt doordat Apple gamestreamingdiensten blokkeerde. Daar is nu gedeeltelijk verandering in gekomen. De vernieuwde App Store richtlijnen focussen op gamestreamingdiensten, maar ook in-app aankopen.



Nieuwe App Store richtlijnen voor gamestreamingdiensten

Om meteen met de deur in huis te vallen: streamingdiensten als Xbox GamePass zijn in hun huidige vorm nog steeds niet toegestaan. Ontwikkelaars moeten alle individuele games die via een streamingdienst te spelen zijn, apart bij Apple indienen. Hierdoor krijgen de games dus een eigen pagina in de App Store en verschijnen ze ook in de hitlijsten. Maar daarnaast kan een bedrijf nu ook een app uitbrengen waarmee je die losse games kan streamen. Makers mogen dus een zogenaamde catalogus-app uitbrengen die doorverwijst naar de losse games, mits deze games individueel in de App Store staan. Streaminggames zijn dus toegestaan, al moeten de games zich houden aan de bestaande richtlijnen.

Hierdoor zijn alle games van een dienst als losse apps te installeren, zodat ze werken met functies als Schermtijd. Bovendien kunnen de games dan ook individueel beoordeeld worden door gebruikers. Het is niet duidelijk hoe Microsoft en Google met Google Stadia reageren op deze wijzigingen en of zij nu plannen hebben om hun diensten alsnog naar iPhone en iPad te brengen.

Bekijk ook Apple legt uit waarom gamestreamingdiensten verboden zijn, Microsoft reageert Apple legt uit waarom diensten als Microsoft xCloud niet op iOS mogen verschijnen. De voornaamste reden is dat de diensten zich niet aan de regels van de App Store kunnen houden. Microsoft spreekt zijn ongenoegen uit over deze strenge regels, die niet gelden voor andere streamingdiensten.

Ook nieuwe regels voor in-app aankopen

Een andere wijziging heeft betrekking op in-app aankopen. Apps die tegen betaling één-op-één sessies bieden (bijvoorbeeld een online workshop), hoeven nu geen gebruik meer te maken van Apple’s systeem voor in-app aankopen. Voorheen was dit wel verplicht, waardoor bedrijven die vanwege COVID-19 geswitcht zijn naar online klassen 30% moesten afdragen aan Apple. Maar de nieuwe regel geldt alleen voor sessies tussen twee individuen. Bied je via een app tegen betaling toegang tot een grote groep, bijvoorbeeld een grote klas, dan geldt deze uitzondering niet.

Tot slot kunnen gebruikers van zogenaamde reader-apps nu ook in de app een account aanmaken voor een gratis account. Gratis apps die dienen als aanvulling op een betaalde online dienst (zoals de Hey e-mail-app), hoeven niet meer verplicht gebruik te maken van Apple’s systeem voor in-app aankopen, zolang je in de app ook geen aankopen kan doen.

Alle wijzigingen in de App Store richtlijnen zijn samengevat in een blogpost op de ontwikkelaarswebsite van Apple. Al eerder schreven wij dat we de App Store richtlijnen achterhaald vonden en dat Apple deze aan zou moeten passen. Het lijkt er overigens niet op dat er wijzigingen in de App Store-regels zijn waar Fortnite-maker Epic Games mee geholpen is.