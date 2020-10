Ruim twee maanden geleden werd duidelijk dat Microsoft het testen van de xCloud-dienst op iPhone en iPad staakte, vanwege de strenge regels voor dergelijke diensten in de App Store. Microsoft had een TestFlight-versie, maar ook daarbij golden flinke beperkingen. Het bleek binnen de regels van Apple niet te doen voor Microsoft om de gamestreamingdienst via de officiële manier naar iPhone en iPad te brengen. Maar Microsoft laat het er niet bij zitten, want nu ziet het bedrijf de browser als laatste mogelijkheid.



‘Microsoft xCloud via de browser naar iPhone en iPad’

Microsoft xCloud is een dienst dat onderdeel is van Game Pass. Daarmee kun je een verzameling van Xbox- en pc-games streamen en spelen op allerlei mobiele apparaten. Maar dergelijke diensten mogen niet zomaar in de App Store verschijnen. Apple wil iedere game binnen zo’n dienst kunnen beoordelen op inhoud, waardoor elke titel als losse app ingediend zou moeten worden. Dat is voor een streamingdienst niet te doen. Netflix hoeft immers ook niet elke film of serie door Apple te laten beoordelen.

Bronnen bij The Verge en Business Insider zeggen nu dat Microsoft in de browser de oplossing gevonden heeft. “We eindigen absoluut op iOS”, zo zou Phil Spencer tijdens een interne bijeenkomst gezegd hebben. Hoewel er aan een webversie van xCloud voor iOS gewerkt wordt, zou Microsoft ook de app nog steeds achter de schermen aan het ontwikkelen. Mocht Apple toch nog van gedachte veranderen, dan zou die alsnog uitgebracht kunnen worden.

Met een webversie kan Microsoft de regels van de App Store omzeilen. Of de ervaring dan net zo goed is als met een native app, valt nog te bezien. Onlangs kwam ook Google Stadia via de browser naar iPhone en iPad.

Overigens kondigde Apple onlangs nieuwe App Store richtlijen voor gamestreamingdiensten aan, waarbij de regels iets soepeler zijn. Maar alsnog moeten apps individueel beoordeeld worden. Microsoft reageerde daarop dat ook deze regels zorgen voor een slechte ervaring.