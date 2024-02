X laat iedereen binnenkort bellen met audio- en videogesprekken, ook niet-betalende gebruikers

Het sociale platform X (voorheen Twitter) introduceerde vorig jaar de mogelijkheid om audio- en videogesprekken voeren. De functie was uitsluitend beschikbaar voor Premium-abonnees, maar daar komt nu verandering in.

De functie is vergelijkbaar met die van apps als FaceTime en WhatsApp. Bij X was deze functie alleen beschikbaar voor Premium-abonnees, maar X stelt het nu open voor meer gebruikers. Dit werd aangekondigd door X-engineer Enrique Barragan en CEO Linda Yaccarino. De audio- en videogesprekken worden gaandeweg uitgerold voor iedereen, ook als je geen betalend gebruiker bent van X. Binnenkort kan iedereen bellen en gebeld worden met de X-app. Door de integratie met de CallKit API van iOS zie je inkomende gesprekken ook op het toegangsscherm, net als een normaal gesprek.

Bellen met X: uitrol gestart

Mocht je de functie nog niet kunnen vinden: het is goed mogelijk dat de uitrol meerdere maanden in beslag neemt. Details hierover zijn niet gegeven, behalve dat het ‘langzaam’ zal gaan. Musk meldde eerder al dat de uitrol breder zal plaatsvinden zodra er zekerheid is dat het platform de belfunctie aan kan.

Toen de functie werd aangekondigd leidde dat aanvankelijk tot wat ophef, omdat sommige gebruikers niet blij waren met het idee om telefoontjes te krijgen van mensen die ze niet kennen. Gelukkig kun je zelf bepalen wie jou mag bellen. Je kunt de belfunctie ook helemaal uitschakelen.

Zo kun je bepalen wie er belt:

Open de nieuwste versie van de X-app. Tik bovenaan op je profielfoto. Tik op Instellingen en privacy > Privacy en veiligheid > Privéberichten. Je ziet nu de schakelaar ‘Schakel audio- en videobellen in’. Zet deze schakelaar uit als je niet gebeld wilt worden. Onder het kopje ‘Sta audio- en videobellen toe met’ zie je welke mensen jou mogen bellen. Wij hebben gekozen voor ‘Mensen die jij volgt’. Zet eventueel de schakelaar aan bij Verbeterde privacy bij gesprekken. Anderen krijgen dan niet jouw IP-adres te zien.

Bellen met X-app

Je kunt er dus voor kiezen om oproepen te ontvangen van mensen in je adresboek, accounts die je volgt of alleen geverifieerde gebruikers. Het toestaan van geverifieerde gebruikers heeft niet zoveel zin: dit zijn simpelweg alleen mensen die hebben betaald en dat wil niet zeggen dat accounts van hogere kwaliteit zijn.

Voor mensen die X Premium (voorheen Twitter Blue) hebben, verdwijnt dus de exclusiviteit om te kunnen bellen, maar ze houden nog steeds enkele functies die gratis accounts niet hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld berichten achteraf bewerken, langere video’s uploaden en tekst voorzien van opmaak. Ook krijgt je accountfoto een ‘geverifieerd’-vinkje, hebben je berichten een groter bereik en krijg je minder advertenties te zien.

Binnenkort ook XMail van Elon Musk

Een andere ontwikkeling bij X is dat er een eigen e-maildienst aan zit te komen. Elon Musk heeft op X aangekondigd dat XMail eraan komt, na een vraag van een X-medewerker. Verdere details zijn niet gegeven. Wel maakte Musk eerder bekend dat hij werkt aan een ‘everything app’, genaamd X. Deze moet allerlei diensten met elkaar verbinden, zoals een sociaal netwerk, videoplatform, betaaldienst en communicatiedienst.