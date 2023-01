Apple zou willen bieden op de uitzendrechten voor het Engelse Premier League voetbal. Momenteel zijn de rechten in handen van Sky Sports en BT Sport en hun driejarige deal loopt in 2025 af.

Volgens de Daily Mail wil Apple de voetbalwedstrijden op Apple TV+ gaan vertonen, via een extra betaalbundel. Eerder waren er al geruchten dat Apple de Eredivisie-wedstrijden wil uitzenden in Nederland, maar het Engelse voetbal is een veel grotere vis. Hiervoor is een wereldwijd publiek, met veel mogelijkheden om tussentijds reclame uit te zenden. Apple had verder nog interesse in de uitzendrechten voor het NFL Sunday Ticket in de VS, maar zag daar vanaf.



Sport maakt een belangrijk deel uit van de live streams die wereldwijd worden gekeken. Zeker als je vast zit aan een bepaald kanaal, levert dat extra abonnees op. Dat was de afgelopen tijd in Nederland te zien bij de Formule 1 op ViaPlay . De biedingen voor de Premier League beginnen later dit jaar en volgens de Daily Mail is “een serieus bod van Apple de grootste bedreiging voor de dominantie van Sky Sports”. De commerciële zender heeft al sinds 1992 de exclusieve rechten en is rijk genoeg om een goed tegenbod te doen.

Bekijk ook Gerucht: 'Apple wil uitzendrechten van Eredivisie voetbal' Apple wil een poging doen om de uitzendrechten van de Eredivisie in handen te krijgen. Dit meldt sportmarketeer Chris Woerts in het SBS-programma De Oranjewinter . Ook Ziggo zou interesse hebben.

Apple sloot eerder al een deal van £500.000 met de Premier League om officiële logo’s te mogen gebruiken in Ted Lasso, de tv-show over een fictief Brits voetbalteam. Verder loopt er al een 10 jaar durende deal met Major League Soccer in de VS om wedstrijden te mogen streamen. Dit heeft Apple $2,5 miljard gekost. Kijkers betalen er ook voor: de MLS Season Pass kost $15 per maand of $100 voor een heel seizoen. Ben je al abonnee van Apple TV+, dan krijg je korting. Premier League-voetbal zal waarschijnlijk een veel grotere investering vergen. Tegelijk is het zo, dat er bij Premier League voetbal geen excusieve deals worden gegeven, dus de wedstrijden zullen altijd ook nog via een tweede aanbieder te zien zijn.

Alles over voetbal kijken op je iPhone en andere devices lees je in onze gids.