Stapt de Apple Card over naar American Express?

Goldman Sachs is vanaf het begin de bank die samen met Apple de speciale creditcard aanbiedt in de Verenigde Staten. Ze verzorgen ook de daaraan gekoppelde financiële diensten, zoals Apple Pay Later, Apple Savings en dergelijke. Volgens The Wall Street Journal is de bank niet zo tevreden met de deal die ze met Apple hebben gesloten. Uit de financiële stukken blijkt wel waarom: ze verdienen er geen cent aan. Sterker nog: Goldman Sachs heeft tenminste $1 miljard verlies geleden door de Apple Card. De bank heeft nu besloten om minder diensten aan consumenten aan te bieden en wil er vanaf. De timing is alleen wat onhandig: recent verlengde Goldman Sachs nog de samenwerking met Apple tot het einde van dit decennium en kan er daardoor niet zomaar onderuit. Daarnaast loopt er nog een soortgelijke deal met General Motors voor het leveren van creditcards, waarmee ze ook willen stoppen.



Goldman Sachs zou daarom nu op zoek zijn naar een andere financiële instelling, die de Apple Card -activiteiten wil overnemen. Eén naam duikt daarbij op: American Express zou interesse hebben. Er zijn al gesprekken gevoerd, maar de deal is nog niet helemaal rond, zeggen bronnen tegen The Wall Street Journal. Een overstap naar American Express zou gunstig kunnen uitpakken voor Apple-gebruikers buiten de VS. De creditcardmaatschappij is (in tegenstelling tot Goldman Sachs) in veel meer landen lokaal actief en dat zou de wereldwijde uitrol van de Apple Card kunnen versnellen.

Op dit moment is de kaart alleen in de Verenigde Staten aan te vragen, waardoor functies als Apple Pay Later, de spaarrekening en allerlei kortingsacties ook alleen voor Amerikanen zijn bestemd. Apple zou op de hoogte zijn van gesprekken tussen Goldman Sachs en American Express. “Een deal met Amex is nog niet aanstaande”, zeggen mensen die op de hoogte zijn van die gesprekken. Het is ook nog niet zeker dat Amex de samenwerking overneemt . En als dat gebeurt, zal het nog wel een tijdje duren voordat alle zakelijke afspraken en klantgegevens zijn overgedragen. Maar zelfs als American Express akkoord gaat is het uiteindelijk Apple die het laatste woord heeft. In het uiterste geval vindt Goldman Sachs geen overnamekandidaat en moet de bank een flinke som geld betalen om onder de deal met Apple uit te komen.