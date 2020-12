Microsoft 365 en Office nu aangepast voor Apple Silicon

De apps presteren nog beter en zijn qua uiterlijk aangepast voor Big Sur. Volgens Microsoft ga je een behoorlijke performance-verbetering merken als je Office op Macs met M1-chip opent. De apps zijn universeel, zodat ze ook nog steeds goed werken op de Intel Macs. Je merkt de betere performance uiteraard alleen op de Macs die al met M1-chip beschikbaar zijn, te weten de MacBook Air, 13-inch MacBook Pro en de Mac mini.



iCloud-ondersteuning voor Outlook

Microsoft kondigt vandaag ook iets aan, waarvan je je afvraagt waarom het zolang heeft geduurd. Het is nu voor het eerst mogelijk om je iCloud-accounts in Outlook te gebruiken. Handig, want je hoeft nu niet meer naar de Mail-app of naar een andere app over te schakelen. De functie wordt vanaf vandaag uitgerold en zorgt ervoor dat je e-mail, contacten en agenda’s ook in Outlook beschikbaar zijn. Het zou zijn besloten naar aanleiding van feedback van gebruikers.

Er is ook een nieuw ‘Tell Me’-zoekvak waarmee je snel toegang krijgt tot de Office-tools die je nodig hebt. Dit is afhankelijk van de acties die je wilt uitvoeren. Je tikt gewoon in wat je wilt doen in Word, Excel, PowerPoint of OneNote voor Mac. Daarnaast is er een nieuwe toolbar voor dicteren, zodat je met je stem teksten kunt inspreken. Outlook voor Mac zal binnenkort ook gedeelde agenda’s ondersteunen voor mensen die lid zijn van het Office Insider Mac Beta Channel. Dit gebeurt echter pas in de “eerste maanden van volgend jaar”, dus het kan nog wel even duren.

Eerder kwamen er al beta’s van Office voor Apple Silicon uit.