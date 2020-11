Schwiebert is Principal Software Engineer voor Apple-producten bij de Office-divisie van Microsoft. Hij maakte het nieuws via Twitter bekend. De Microsoft-ontwikkelaar kan nog niet zeggen wanneer de publieke release gepland is. De betaversie is bedoeld om een eerste blik te kunnen werpen op de software en om Office te kunnen testen op de M1 Macs die volgende week verschijnen. Apple gaat een vernieuwde 13-inch MacBook Air en Pro en een Mac mini met M1-chip uitbrengen.



Begin november bracht Apple nog een betaversie van Excel ui, waarin al ondersteuning voor Apple Silicon zat wat betreft de SQW Server-verbindingsinstellingen.

MSFT plans to push a Universal build of Mac Office 2019 to the Beta Channel (formerly “Insider Fast”) by the end of today.

We don’t have a public date or version for a final release; this is an initial peek for customers to test on hardware they may be acquiring this week… 🙂

— Erik Schwiebert (@Schwieb) November 11, 2020