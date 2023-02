Microsoft biedt nu officiële ondersteuning van Windows op Apple Silicon

Windows op Apple Silicon nu officieel ondersteund

Mensen die Windows op een Mac nodig hebben, zaten tot nu toe met een probleem. Apple’s Boot Camp werkt niet op ARM-processoren en oplossingen van derden werden nooit officieel door Microsoft ondersteund. Je was daardoor aangewezen op workarounds en betaalde oplossingen, waarvan je nooit zeker wist of ze in de toekomst nog zouden werken. Daar komt nu verandering in. Microsoft heeft het gebruik van Windows 11 Pro en Windows 11 Enterprise met virtuele machines nu officieel goedkeuring gegeven. Het werkt via software van Parallels.



Parallels Desktop biedt al sinds begin 2021 ondersteuning voor Apple Silicon , maar door beperkingen die door Microsoft waren opgelegd, werkte het nooit optimaal. En officiële support voor ARM-processoren was er ook niet. Die is er nu wel: je hebt er Parallels Desktop 18 voor nodig en kunt vervolgens Windows 11 met een paar kliks downloaden, installeren en configureren. Het werkt op de MacBook Air Mac mini en Mac Studio , voorzien van een chip uit de M1- of M2-serie.

Een supportdocument van Microsoft legt wel uit dat er nog beperkingen zijn voor Windows 11 op ARM-processoren, ook als je Parallels gebruikt. Dat komt omdat Windows oorspronkelijk is ontworpen voor x86 processoren. Heb je x86 software nodig, dan zal dit werken op een virtuele machine, maar andere componenten die extra lagen nodig hebben (zoals Subsystems voor Android en Linux) kunnen problemen opleveren.

Parallels Desktop voor Mac kost €99,99 per jaar voor de standaardversie. Hiermee kun je vier virtuele CPU’s en 8GB vRAM aan sturen. Er zijn ook nog Pro- en Business-versies die tot 32 vCPU’s en 128GB vRAM ondersteunen. Voor grotere bedrijven is er de Enterprise-versie.