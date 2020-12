We hebben al een tijdje niets meer gehoord over de iMac Pro, Apple's krachtige desktopcomputer. Maar volgens bronnen komt Apple in 2021 met een nieuwe iMac Pro.

Apple presenteerde in 2017 de iMac Pro. Het model is vooral bedoeld om het gat op te vullen tussen de gewone iMac en de Mac Pro. De iMac Pro is dan ook geschikt voor professionals die behoefte hebben aan iets zwaarders dan een iMac, maar teveel hebben aan een Mac Pro. Sindsdien heeft Apple nooit meer echt een nieuw model uitgebracht, op een aantal kleine specificatieverbeteringen na. Nu beweert Nikkei dat Apple in 2021 een nieuwe iMac Pro uit gaat brengen.



‘Nieuwe iMac Pro komt in 2021’

Twee bronnen die bekend zijn met Apple’s plannen zeggen tegen Nikkei dat Apple volgend jaar diverse high-end computers op de planning heeft staan. Het gaat zowel om een nieuwe MacBook Pro (vermoedelijk een update van de 16-inch MacBook Pro) als een nieuwe iMac Pro.

De kans is groot dat dit model overstapt van een chip van Intel naar een eigen variant van Apple. Bloomberg meldde onlangs dat Apple werkt aan snellere 32-core Mac-chips, die sneller zijn dan high-end pc’s. Eerder beweerde Bloomberg ook dat Apple twee nieuwe desktop Macs in ontwikkeling heeft. Het ging toen over een nieuwe Mac Pro en nieuwe iMacs. Of Nikkei en Bloomberg nu over dezelfde iMac Pro spreken, is niet duidelijk.

iMac Pro verscheen drie jaar geleden

De huidige iMac Pro is inmiddels meer dan duizend dagen op de markt. Gisteren exact drie jaar geleden, op 14 december 2017, werd de eerste iMac Pro uitgebracht. Het is nog steeds de enige iMac die in spacegrijs beschikbaar is. Of Apple meteen het design op de schop gooit bij een nieuw iMac Pro 2021 model, klinkt niet ondenkbaar. Apple zou al een tijdje werken aan nieuwe designs voor de iMac, bijvoorbeeld met dunnere schermranden.