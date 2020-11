MacBook Air M1 vs MacBook Air Intel: de 2020-modellen vergeleken

Apple’s nieuwste MacBook Air is één van de eerste Macs met Apple Silicon-chip. De M1 is het nieuwe brein van de MacBook Air en is door Apple zelf ontworpen. Bij de MacBook Air heeft Apple de vorige generatie met Intel-chip helemaal vervangen door de eigen versie. Maar wat zijn de verschillen tussen de nieuwe M1 MacBook Air vs de MacBook Air met Intel-chip? Is er nog meer anders, los van de prestaties?

Lees ook onze eerdere vergelijking, waarin we de verschillen tussen de MacBook Air M1 vs MacBook Pro M1 op een rij gezet hebben.

Verschillen MacBook Air M1 vs MacBook Air Intel

De belangrijkste verschillen zitten hem vooral in de prestaties van de nieuwe M1-chip ten opzichte van Intel, maar er zijn ook een paar andere verschillen:

Prijs : De nieuwe MacBook Air met M1 (€1.129,-) is €70 goedkoper dan de vorige generatie met Intel-chip (€1.199,-). Hou er wel rekening mee dat het Intel-model momenteel bij winkeliers vaak voor goedkopere prijzen aangeboden worden.

: De nieuwe MacBook Air met M1 (€1.129,-) is €70 goedkoper dan de vorige generatie met Intel-chip (€1.199,-). Hou er wel rekening mee dat het Intel-model momenteel bij winkeliers vaak voor goedkopere prijzen aangeboden worden. Schermkwaliteit : De nieuwe M1-versie heeft een beter display dankzij de brede kleurweergave (P3). De vorige Intel-versie had een scherm met standaard kleurweergave (volledig sRGB).

: De nieuwe M1-versie heeft een beter display dankzij de brede kleurweergave (P3). De vorige Intel-versie had een scherm met standaard kleurweergave (volledig sRGB). Chip : De nieuwe M1-chip is volgens Apple zo’n 3,5 sneller dan de vorige generatie. De M1-chip is opgebouwd uit 4 performance-cores en 4 efficiency-cores, terwijl de vorige Intel-chip een dual-core versie was. De Intel-versie was wel uitbreidbaar tot een 4-core i7-processor.

: De nieuwe M1-chip is volgens Apple zo’n 3,5 sneller dan de vorige generatie. De M1-chip is opgebouwd uit 4 performance-cores en 4 efficiency-cores, terwijl de vorige Intel-chip een dual-core versie was. De Intel-versie was wel uitbreidbaar tot een 4-core i7-processor. Grafische chip : Ook qua graphics scoort de nieuwe M1 MacBook Air beter. Apple beweert zo’n vijf keer snellere graphics te bieden op de nieuwe versie. Je hebt bovendien de keuze tussen een 7-core en 8-core GPU. Bij de Intel-versie is er alleen een Intel Iris Plus Graphics-kaart. Wat dit betekent is dat games er mooier uit zien en het renderen van videocontent een stuk sneller gaat.

: Ook qua graphics scoort de nieuwe M1 MacBook Air beter. Apple beweert zo’n vijf keer snellere graphics te bieden op de nieuwe versie. Je hebt bovendien de keuze tussen een 7-core en 8-core GPU. Bij de Intel-versie is er alleen een Intel Iris Plus Graphics-kaart. Wat dit betekent is dat games er mooier uit zien en het renderen van videocontent een stuk sneller gaat. Opslagsnelheid : De nieuwe Air met M1 heeft een snellere SSD (tot 2x sneller), waardoor apps iets sneller opstarten en bestanden sneller opgeslagen zijn.

: De nieuwe Air met M1 heeft een snellere SSD (tot 2x sneller), waardoor apps iets sneller opstarten en bestanden sneller opgeslagen zijn. Neural Engine : Voor het eerst heeft de MacBook Air een Neural Engine, waarmee allerlei machine learning processen geregeld worden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het automatisch retoucheren van foto’s en het toepassen van filters. De nieuwe chip is hierop afgestemd, waardoor het sneller en efficiënter gaat.

: Voor het eerst heeft de MacBook Air een Neural Engine, waarmee allerlei machine learning processen geregeld worden. Dit wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het automatisch retoucheren van foto’s en het toepassen van filters. De nieuwe chip is hierop afgestemd, waardoor het sneller en efficiënter gaat. Camera : De camera is qua resolutie gelijk, maar volgens de M1-chip is de beeldkwaliteit hoger bij het nieuwe model door minder ruis en betere belichting. Ook it er gezichtsherkenning in.

: De camera is qua resolutie gelijk, maar volgens de M1-chip is de beeldkwaliteit hoger bij het nieuwe model door minder ruis en betere belichting. Ook it er gezichtsherkenning in. Toetsenbord : De nieuwe MacBook Air heeft specifieke functietoetsen voor dicteren, Spotlight en Niet storen. Bij de Intel-MacBook Air kan je dat eventueel zelf reproduceren met snelkoppelingen.

: De nieuwe MacBook Air heeft specifieke functietoetsen voor dicteren, Spotlight en Niet storen. Bij de Intel-MacBook Air kan je dat eventueel zelf reproduceren met snelkoppelingen. Aansluitingen : Beide modellen gebruiken de Thunderbolt 3-specificaties, maar op de M1-versie gebruikt Apple usb 4. Een nadeel is wel dat de nieuwe M1-versie maar één extern beeldscherm ondersteunt, terwijl dit bij de vorige generatie ook met twee 4K-schermen kon.

: Beide modellen gebruiken de Thunderbolt 3-specificaties, maar op de M1-versie gebruikt Apple usb 4. Een nadeel is wel dat de nieuwe M1-versie maar één extern beeldscherm ondersteunt, terwijl dit bij de vorige generatie ook met twee 4K-schermen kon. Wifi : Wifi 6 op de nieuwste MacBook Air biedt hogere snelheden en is minder kwetsbaar voor storingen.

: Wifi 6 op de nieuwste MacBook Air biedt hogere snelheden en is minder kwetsbaar voor storingen. Batterijduur: De batterijduur is flink beter op de MacBook Air M1. Met dit model kan je 15 uur browsen (in plaats van 11 uur) en tot 18 uur video’s kijken (in plaats van 12 uur).

De grootste voordelen van de MacBook Air met M1 ten opzichte van de vorige Intel-versie, zitten hem in de prestaties. In ons eerdere artikel over de voordelen en nadelen van de M1-chip kon je daar al eerder over lezen. De nieuwe MacBook Air M1 levert snellere prestaties en betere graphics. Bovendien is deze MacBook Air veel energiezuiniger, waardoor je veel langer met de batterij doet. Je hoeft daardoor minder snel bij te laden en kan gedurende de dag langer doorwerken zonder stopcontact in de buurt.

Maar er zijn ook zeker nadelen. Nog niet alle software voor Apple’s M1-Macs is geoptimaliseerd. Standaard draait software van derden via een emulator, zodat ze net zo snel of iets beter draaien dan op de Intel-Macs. De echte verbeteringen merk je alleen bij apps en programma’s die bijgewerkt zijn voor de M1 en dat is in het begin nog niet altijd het geval. Sommige software geeft nog her en der wat problemen, dus hou daar ook zeker rekening mee. Het is daarom ook helemaal niet gek om nu toch nog voor de Intel MacBook Air te kiezen, als je zekerheid wil en niet zoveel geeft om de betere prestaties. Bovendien werkt virtualisatiesoftware, waarmee je Windows op een Mac kan draaien, alleen nog op de Intel-versies.

Een ander opmerkelijk verschil zien we bij het beeldscherm, want de nieuwe MacBook Air toont mooiere kleuren dankzij P3. En over beeldscherm gesproken: het nieuwe model biedt ondersteuning voor één extern scherm (maximaal 6K), terwijl je bij het vorige Intel-model tot twee 4K-displays kon aansluiten.

Overeenkomsten MacBook Air M1 vs MacBook Air Intel

De modellen hebben ook heel veel overeenkomsten:

Afmetingen : De twee modellen zijn exact even groot en even zwaar.

: De twee modellen zijn exact even groot en even zwaar. Design : Aan de buitenkant zie je nauwelijks een verschil. Aan de onderkant loopt de MacBook Air schuin af en qua kleuren kies je tussen spacegrijs, zilver en goud.

: Aan de buitenkant zie je nauwelijks een verschil. Aan de onderkant loopt de MacBook Air schuin af en qua kleuren kies je tussen spacegrijs, zilver en goud. Schermformaat en resolutie : Het beeldscherm heeft hetzelfde formaat (13,3-inch) met ook exact dezelfde resolutie (2560 x 1600). Ook True Tone wordt op beide modellen ondersteund en de helderheid is gelijk (400 nits).

: Het beeldscherm heeft hetzelfde formaat (13,3-inch) met ook exact dezelfde resolutie (2560 x 1600). Ook True Tone wordt op beide modellen ondersteund en de helderheid is gelijk (400 nits). Opslag : De opslagcapaciteit is bij alle modellen gelijk: van 256GB tot maximaal 2TB.

: De opslagcapaciteit is bij alle modellen gelijk: van 256GB tot maximaal 2TB. Werkgeheugen : Het maximale werkgeheugen is bij allebei maximaal 16GB. Wel gebruikt de M1-versie een ander soort geheugen, wat centraal ingebouwd zit.

: Het maximale werkgeheugen is bij allebei maximaal 16GB. Wel gebruikt de M1-versie een ander soort geheugen, wat centraal ingebouwd zit. Speakers : De speakers zijn van dezelfde kwaliteit, met breed stereogeluid en ondersteuning voor Dolby Atmos.

: De speakers zijn van dezelfde kwaliteit, met breed stereogeluid en ondersteuning voor Dolby Atmos. Microfoon : Er zitten drie bundelvormende microfoons in. De kwaliteit bij opnames is dus gelijk.

: Er zitten drie bundelvormende microfoons in. De kwaliteit bij opnames is dus gelijk. Koptelefoonaansluiting : Je kan zonder problemen een hoofdtelefoon met 3,5mm aansluiting in de MacBook Air steken.

: Je kan zonder problemen een hoofdtelefoon met 3,5mm aansluiting in de MacBook Air steken. Aantal aansluitingen : Hoewel de specificaties van de aansluitingen iets anders is, vind je op beide modellen twee poorten. Ze zijn allebei geschikt voor opladen.

: Hoewel de specificaties van de aansluitingen iets anders is, vind je op beide modellen twee poorten. Ze zijn allebei geschikt voor opladen. Bluetooth : Bluetooth 5.0 is op beide modellen aanwezig.

: Bluetooth 5.0 is op beide modellen aanwezig. Touch ID : Ontgrendelen, apps kopen en meer doe je met de Touch ID-vingerafddrukscanner.

: Ontgrendelen, apps kopen en meer doe je met de Touch ID-vingerafddrukscanner. Toetsenbord : Apple heeft sinds voorjaar 2020 het Magic Keyboard het schaarmechanisme, dat betrouwbaarder is dan het eerder gebruikte vlindertoetsenbord. Ook zit er een fysieke Escape-toets en pijltjestoetsen met omgekeerde T op.

: Apple heeft sinds voorjaar 2020 het Magic Keyboard het schaarmechanisme, dat betrouwbaarder is dan het eerder gebruikte vlindertoetsenbord. Ook zit er een fysieke Escape-toets en pijltjestoetsen met omgekeerde T op. Trackpad : Het trackpad is van hetzelfde formaat en ondersteunt Force Touch voor extra acties.

: Het trackpad is van hetzelfde formaat en ondersteunt Force Touch voor extra acties. Hé Siri: Zonder een knop in te drukken kun je met Hé Siri de assistent aanspreken voor allerlei taken.

Specificaties M1 MacBook Air vs Intel MacBook Air

In de tabel lees je alle specificaties van de twee modellen nog eens rustig na. Links staat de nieuwe 2020 MacBook Air met M1-chip en rechts staat de 2020 MacBook Air met Intel-chip van afgelopen voorjaar.

Toon de vergelijkingstabel ↓

Of bekijk deze tabel via de directe link

Conclusie MacBook Air M1 vs MacBook Air Intel 2020

De MacBook Air met M1 is Apple’s eerste MacBook met eigen chip. De prestaties zijn een stuk beter dan je van Apple’s MacBooks gewend bent, dus als je op zoek bent naar de krachtigste MacBook Air moet je zonder twijfel bij de nieuwe M1-versie zijn. Met dit model weet je zeker dat je de snelste MacBook Air ooit in huis haalt en je hebt ook een beter scherm. Wil je zo lang mogelijk ermee doen, dan zul je erg blij zijn met de langere accuduur. Maar het gras is niet altijd groener aan de overkant.

De Intel MacBook Air heeft ook nog zijn voordelen. Bij dit model weet je zeker dat alle software probleemloos werkt. Bij de M1 MacBook Air is nog niet alle software van derden aangepast, waardoor je soms moet werken met niet-geoptimaliseerde versies. Als je voor je werk afhankelijk bent van een specifiek programma en zeker wil weten dat het goed werkt, is de Intel-versie ook zeker nog het overwegen waard.

Ga de MacBook Air met M1 kopen als…

…je de snelste MacBook Air ooit wil.

…batterijduur voor jou erg belangrijk is.

…je vooral gebruikmaakt van standaardapps en niet afhankelijk bent van professionele software.

…je het betere display met mooiere kleuren wil.

Ga de MacBook Air met Intel kopen als…

…je de extra prestaties en batterijduur niet nodig hebt.

…je graag meerdere externe displays tegelijk gebruikt.

…je voor je werk afhankelijk bent van bepaalde software die nog niet geoptimaliseerd of geschikt is.

…je Windows op een Mac gebruikt.