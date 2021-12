Tranen van vreugde

Maar liefst 92% van de wereldbevolking gebruikt emoji, zo heeft het Unicode Consortium uitgezocht. Maar welke gebruiken we dan? Volgens de organisatie is het gezicht met tranen van vreugde (😂) veruit het meest populair, gevolgd door het rode hart (❤️). Daarna volgt er een hele tijd niets. Er is nauwelijks sprake van verschuivende trends als het om emoji gaat: er wordt wel eens beweerd dat tranen van vreugde echt niet meer kan, maar we kunnen er moeilijk afscheid van nemen.



Wel zijn er wat verschuivingen in de lijst. Zo zijn het duimpje omhoog en het gezicht met hartjes nieuw in de top 10. Het Unicode Consortium keek ook per categorie: bij groente is de aubergine (🍆) erg gewild en bij fruit zitten de aardbei, sinaasappel en appel elkaar op de hielen. Bij voorbereid voedsel gebruiken we graag de pizza (🍕) en bij drankjes posten we graag een kop koffie (☕).

Bij weeremoji is vuur het meest gewild en bij planten de roos. Als insect kiezen we graag de vlinder en bij zoogdieren het konijn. Als het om kleding gaat spant de kroon de spreekwoordelijke kroon.

Alle uitkomsten vind je op de website van het Unicode Consortium.