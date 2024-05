Ook dit jaar krijgen we er weer nieuwe emoji bij, met onder andere een vingerafdruk en een vermoeid gezichtje met wallen onder de ogen. Maar Apple zou nóg iets nieuws voor emoji hebben bedacht: zelf emoji maken met behulp van generatieve AI. Het lijkt erop dat je op basis van een eigen omschrijving zelf aangepaste emoji kunt maken, die precies passen bij hoe je je voelt. Dat schrijft Mark Gurman in zijn Power On-nieuwsbrief.

Gurman beschrijft wat we in iOS 18 en macOS 15 kunnen verwachten op het gebied van kunstmatige intelligentie. Een van de meest opvallende functies is de mogelijkheid om zelf emoji te maken. Tijdens het schrijven van een bericht genereert de software een passende emoji, afgestemd op de inhoud van jouw tekst. Zo zou je unieke emoji kunnen maken, voor elke emotie en gelegenheid.

Elk jaar voegt Apple nieuwe emoji toe aan de iPhone, nadat ze door het Unicode Consortium zijn verzameld en goedgekeurd. Meestal duurt het even voordat ze in iOS terechtkomen. Zo kregen we de nieuwe emoji voor het seizoen 2023/2024 pas in iOS 17.4 tot onze beschikking. De nieuwe AI-functie voor emoji zou ervoor kunnen zorgen dat je niet meer op de jaarlijkse update hoeft te wachten, in de hoop dat er eindelijk een tros bananen of een persoon met afgeplakte mond bij komt: je maakt ze voortaan gewoon zelf op basis van je behoeften.

Nog meer personalisatie in iOS 18

In de nieuwsbrief beschrijft Gurman ook dat je in iOS 18 de appiconen een andere kleur kunt geven en ze op een willekeurige plek op het beginscherm kunt plaatsen. Waarschijnlijk gaat dit ook gelden voor widgets, die nu nog net als de appiconen vastzitten aan een standaard raster. Met snelkoppelingen en apps van derden kun je momenteel wel lege plekken op je beginscherm maken, maar het zo handig zijn als je standaard in iOS wat meer vrijheid krijgt. Wat er verder nog aan AI-functies in iOS 18 aan zitten te komen, lees je in ons overzicht.