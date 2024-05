Het Unicode Consortium heeft een set nieuwe emoji aangekondigd. Het gaat om een pakket van Unicode 16. De verwachting is dat je deze emoji later ook op je iPhone zult tegenkomen.

Je kunt er donder op zeggen dat er jaarlijks nieuwe emoji worden aangekondigd. Het gaat niet om een aankondiging vanuit Apple, maar vanuit het Unicode Consortium. Deze partij heeft de ontwerpen van Unicode 16 aangekondigd. Later volgen bedrijven als Apple en Google met hun eigen variant.

Nieuwe emoji op komst: wallen onder de ogen, een vingerafdruk en meer

Dit jaar worden 7 nieuwe emoji toegevoegd aan het al vrij uitgebreide emoji-aanbod. De volgende emoji komen erbij:

Gezicht met wallen onder de ogen

Harp

Rode biet

Boom zonder bladeren

Schep

Vingerafdruk

Paarse spletter

De door het Unicode Consortium aangeleverde ontwerpen bekijk je in de onderstaande afbeelding. Dit zijn echter niet de designs die je later ook op je iPhone en andere Apple-apparaten zult tegenkomen. Apple, Google en andere bedrijven ontwikkelen hun eigen varianten van deze emoji.

Nieuwe emoji voorstellen 2024-2025

De nieuwe emoji zit in de betaversie van Unicode 16. Hoewel er met emoji niet echt veel te testen valt, betekent de betaperiode dat er nu nog wijzigingen aangebracht kunnen worden. De beta loopt tot 2 juli, maar de verwachting is dat de emoji zoals ze nu zijn, definitief worden.

Wanneer komen de nieuwe emoji naar de iPhone?

Het is aannemelijk dat we nog even moeten wachten tot de nieuwe emoji echt te gebruiken zijn. Na de betaperiode worden de ontwerpen definitief. Vanaf dat moment duurt het doorgaans meerdere maanden tot de ontwerpen echt worden overgenomen door Apple. Onze verwachting is dat er pas in het voorjaar van 2025 een update komt. Dat zal dan bijvoorbeeld bij iOS 18.4 of iOS 18.5 zitten.

In iOS 17.4 werden ook nieuwe emoji toegevoegd. Deze werden ook ver daarvoor al aangekondigd, maar zagen pas dit voorjaar het daglicht op Apple-apparaten.