Als iemand jou een bericht stuurt, is het lang niet altijd nodig om een heel bericht terug te typen. Het is soms al voldoende om te laten weten dat je het gelezen hebt. Een reactie met een emoji op een WhatsApp bericht is dan vaak voldoende, bijvoorbeeld een duimpje. Stuurt iemand jou een bericht met “Ik ben er bijna!”, dan kun je met zo’n berichtreactie in WhatsApp meteen laten weten dat je het gezien hebt. Hoe kun je emoji reacties in WhatsApp gebruiken?

Emoji reacties in WhatsApp gebruiken doe je zo

Het is heel eenvoudig om op een WhatsApp-bericht te reageren met een emoji. Dat kan in zowel één-op-één chats als in groepsgesprekken. Bovendien werkt het op iPhone, Android en op de desktop, zowel via de desktop-app van WhatsApp als WhatsApp Web.

Zo verstuur je een WhatsApp emoji reactie op je iPhone:

Open het WhatsApp-gesprek met het bericht waarop je wil reageren. Hou het specifieke bericht ingedrukt. Tik boven het bericht op de emoji die je wil versturen.

Als er in een groep meerdere reacties op een bericht zijn, kun je zien wie welke reactie gestuurd heeft door op één van de emoji te tikken.

Op de desktop doe je het als volgt:

Open het gesprek met het bericht waar je op wil reageren. Plaats je cursor bij het bericht. Klik rechts op de smiley en klik daarna één van de emoji aan.

Behalve op berichten van iemand anders, kan je dit ook bij je eigen berichten doen.

Met welke emoji kan ik reageren op WhatsApp-berichten?

Je hebt momenteel de keuze uit zes verschillende emoji waarmee je direct een reactie kan sturen in WhatsApp:

Duim omhoog 👍

Hartje ❤️

Tranen van het lachen 😂

Verbaasd 😮

Verdrietig 😢

Tegen elkaar gedrukte handen 🙏

WhatsApp heeft beloofd dat je in de toekomst kan kiezen uit alle beschikbare emoji. Wil je op dit moment een andere emoji versturen, dan kun je dat op de gewone manier als los bericht doen.

Berichtreactie in WhatsApp verwijderen

Als je per ongeluk een emoji reactie stuurt, is er geen man over boord. Je kunt op ieder moment je reactie weer weghalen. Dit doe je door simpelweg een bericht weer ingedrukt te houden en opnieuw op de verstuurde emoji te tikken. Wil je een andere emoji reactie versturen, kies dan een andere emoji. De ontvanger krijgt geen melding als je een reactie verwijdert. Er zit geen tijdslimiet aan het verwijderen van een emoji reactie.

Meldingen van emoji reacties in WhatsApp

Standaard krijg je een melding als iemand anders met een emoji direct op jouw WhatsApp-bericht gereageerd heeft. Wil je dit niet, dan kun je dit uitschakelen. Dat doe je zo:

Open WhatsApp en ga naar Instellingen > Meldingen. Zet de schakelaar bij Reactiemeldingen uit.

Je kunt deze instelling aanpassen voor zowel WhatsApp-groepen als één-op-één-gesprekken. Als je dus wel een melding wil krijgen als iemand in een groep een berichtreactie stuurt, maar niet in een één-op-één-gesprek, dan kan dat gewoon.