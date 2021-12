M3 Mac in 2023 verwacht

DigiTimes baseert zich op niet bij name genoemde bronnen uit de industrie. TSMC zou in het vierde kwartaal van 2022 met massaproductie kunnen starten en de eerste 3nm chips kunnen dan in het eerste kwartaal van 2023 worden geleverd aan Apple. In datzelfde jaar kunnen we mogelijk al de eerste ‘M3 Macs’ verwachten terwijl de chip die in de iPhone 15 wordt gebruikt dan A17 gaat heten. Al deze namen zijn uiteraard nog niet definitief.



De 3 nanometer chips hebben een betere performance en gebruiken minder energie, wat uiteindelijk ook bijdraagt aan een langere batterijduur voor toekomstige iPhones en MacBooks . Over de performance van de eerste M1-chips valt al weinig te klagen, dus we kunnen voor de nabije toekomst nog meer spektakel verwachten.

Apple’s plannen met 3nm-chips werden vorige maand uiteen gezet in een artikel bij The Information. De M3-chips kunnen mogelijk 40-core zijn, terwijl bij de M1-chip nog sprake is van 8- tot 10-cores. Ook voor de M2-chip (en de A16) zou Apple van plan zijn om nog een (verbeterd) 5nm-proces te gebruiken.

De productie van TSCM zou nog tegen onverwachte tegenvallers aan kunnen lopen, dus we weten het pas zeker als Apple het officieel aankondigt.