iCulture Vandaag: dit was woensdag 20 april 2022

Het meest opmerkelijke nieuws kwam vandaag laat op de avond, al hadden we al een paar dagen geleden tips en aanwijzingen binnengekregen: de Belgische APR Switch is door Apple aan de kant gezet. Het gebeurt niet vaak dat een Apple Premium Reseller moet stoppen, maar in het geval van Switch bleek er sprake van ernstige wantoestanden. En er was nog meer Belgisch nieuws, want Bancontact en Apple Pay slaan de handen ineen. Dat betekent op meer plekken mobiele betalen, zowel online als in winkels. Dat en nog veel meer lees je in deze iCulture Vandaag!



Met je smart home energie besparen? Dat kan met deze accessoires en andere producten.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Brave Private Browser (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - De Brave-browser omzeilt nu Google AMP-pagina’s. Meer info hier.