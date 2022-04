Je kunt nu aan Siri vragen om liedjes via Tidal af te spelen. Ook kun je nummers en afspeellijsten opvragen met je ste. Het werkt alleen niet op de HomePod.

Tidal en Siri

Je zult dus je vraag moeten stellen via je iPhone, AirPods of ander apparaat dat wél wordt ondersteund. Je hebt tenminste iOS 14.5 nodig om het te kunnen gebruiken. Ook heb je de nieuwste versie van de Tidal-app op je toestel nodig. Vervolgens kun je Tidal vragen om een nummer, afspeellijst, artiest of album. Tidal kreeg van gebruikers vaak het verzoek om ondersteuning toe te voegen en nu zijn ze overstag gegaan.



Sinds iOS 14.5 vorig jaar verscheen is het mogelijk om een andere streaming muziekdienst te gebruiken voor het afspelen van je nummers, ook op de HomePod . Slechts weinig muziekdiensten maken er gebruik van: Apple Music uiteraard wel en daarnaast bieden Deezer, iHeartRadio, TuneIn en Pandora je die mogelijkheid. Spotify en Tidal ontbreken op de HomePod , al heeft Tidal nu wel een stap in de goede richting gezet met de huidige Siri -integratie.

Zo werkt het:

Zorg dat je iOS 14.5 op je iPhone of iPad geïnstalleerd hebt. Vraag Siri om een nummer, artiest of album af te spelen. Er verschijnt een pop-up met de vraag welke dienst je wilt gebruiken. Geef Siri toestemming om data van Tidal (of een andere app) te gebruiken. De muziek begint nu te spelen.

Tidal kondigde het nieuws aan in een ultrakorte tweet:

De afgelopen maanden heeft Tidal ook een handige andere functie ingevoerd voor Apple-gebruikers. Je kunt nu offline muziek van Tidal afspelen op je Apple Watch. Tidal’s belangrijkste bestaansrecht is dat het muziek in hoge kwaliteit aanbiedt. Sinds Apple Music is begonnen met het aanbieden van een lossless muziek zal dat bij Tidal wellicht wat klanten hebben gekost.