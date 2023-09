Praat mee: macOS Sonoma download

De nieuwste versie van macOS heet macOS Sonoma en is vanaf 26 september vanaf 19:00 uur ’s avonds te downloaden. Vanaf dat moment staat de download van macOS Sonoma voor je klaar als je een geschikte Mac hebt. Maar we kunnen ons voorstellen dat je eerst wat ervaringen van andere gebruikers wil horen. Daarvoor is dit artikel: je kunt hier alles kwijt over de nieuwe functies van macOS Sonoma, maar ook eventuele bugs die je tegen gekomen bent.



vanaf ongeveer 19:00 uur de update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Het heeft geen zin om te melden dat je de update nog niet ziet. Apple zalde update vrijgeven, maar het gebeurt regelmatig dat het een paar minuten later is. Dat is geen reden tot paniek; Apple is jou niet vergeten, maar de uitrol naar miljoenen devices is nu eenmaal een gigantische operatie. Het is vaak beter om even te wachten. Zodra de update voor iedereen klaar staat, lees je dat op iCulture.

Hoewel Apple de afgelopen jaren de nieuwe grote macOS-updates altijd in oktober (of november) uitgebracht heeft, verschijnt de update dit jaar slechts een weekje na updates als iOS 17. De testperiode is dit jaar dan ook een stukje korter dan voorheen. Hoe zich dat vertaalt in de kwaliteit moet blijken zodra de grote massa de update installeert. Er zitten in ieder geval wel wat handige leuke nieuwe functies in de update. Zo kun je widgets op je bureaublad zetten, kun je zelfs (sommige) widgets van je iPhone installeren en is het toegangsscherm vernieuwd. Ook Safari krijgt een update, evenals veel andere standaardapps.

We hebben een apart artikel waarin je leest welke Macs geschikt zijn voor macOS Sonoma. Wil je nog tips hoe je je kunt voorbereiden op het installeren van macOS Sonoma, dan ben je ook bij ons op het juiste adres.

Bekijk ook Vandaag macOS Sonoma installeren? Zo kun je je voorbereiden macOS Sonoma komt eraan! Wil je macOS Sonoma installeren, lees dan dit stappenplan en zorg dat je goed voorbereid bent.

Lees ook onze diverse andere artikelen die we de afgelopen tijd over de update geschreven hebben:

Bekijk ook Round-up: Deze 7 nieuwe functies in macOS Sonoma zijn om te smullen Ook de Mac krijgt dit jaar weer flink wat nieuwe functies bij. In deze round-up hebben we ze voor je op een rijtje gezet. En de beste functies van macOS Sonoma worden extra in het zonnetje gezet!