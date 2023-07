Het is alweer zes jaar geleden dat de iPod shuffle van de markt werd gehaald. Maar Apple is 'm nog niet vergeten: in de aanstaande macOS Ventura 13.5 update wordt een sync-probleem met de muziekspeler opgelost.

Het valt te lezen in de (developer-)releasenotes van macOS 13.5, een update die momenteel nog in betafase verkeert. Het gaat om een sync-probleem met de derde en vierde generatie iPod shuffle. De update is van belang, omdat het de enige manier is om muziek op het apparaatje te krijgen. Gebruikers hadden te maken met een foutmelding bij het synchroniseren vanwege een onbekend probleem.



De iPod shuffle was uniek omdat er geen scherm op zat. De eerste verscheen in 2005 en was alleen in staat om de aanwezig muziek in willekeurige volgorde af te spelen. De enige controle die je had was doorspoelen met de fysieke knoppen als het afgespeelde nummer niet beviel. Apple stopte in 2017 met de iPod shuffle , tegelijk met een andere populaire muziekspeler, de iPod nano. Datzelfde jaar was de shuffle nog verkrijgbaar voor prijzen rond de 55 euro voor mensen die er een voorraadje wilden aanleggen, voor bijvoorbeeld hardlopen.

Er zijn vier generaties verschenen van de iPod shuffle:

1e generatie (2005): 512MB en 1GB

2e generatie (2006): 1GB en 2GB

3e generatie (2009): 2GB en 4GB

4e generatie (2010): alleen 2GB

Hij was er in meerdere kleuren, waaronder spacegrijs (toen al!). De allereerste iPod shuffles hadden ook al eens een probleem, waarbij de gele en oranje lampjes bleven knipperen. Toen moest er een speciale iPod Shuffle Reset Utility aan te pas komen om het op te lossen, nu kan het gewoon deel uitmaken van een normale macOS-update.

Er zijn tegenwoordig nog wel iPod-alternatieven van SanDisk of Sony, maar als je een echte vervanger van de vierkante iPod shuffle zoekt, komt de Apple Watch nog het beste in de buurt. Maar dan mét scherm!