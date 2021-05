De professionele camera-app Halide Mark II is nu te gebruiken op de iPad. De slimme RAW-camera is opnieuw vormgegeven voor de iPad.

Populaire Halide Mark II nu ook voor de iPad

Vandaag is er een versie van de populaire camera-app Halide Mark II voor de iPad uitgebracht. In oktober vorige jaar kreeg de app een grote make-over en nu is Halide ook op de iPad te gebruiken. De professionele camera-app is mede-ontwikkeld door de Nederlander Sebastiaan de With. Eerder maakte hij en zijn team Spectre Camera, een app waarmee je foto’s met lange belichting kunt maken doormiddel van AI. De nieuwe iPad-app van Halide zit vol met slimme technologie die gebruikers zullen herkennen uit de iPhone-versie. Tegelijkertijd is de app specifiek vormgegeven voor een goede gebruikservaring op de iPad.



Bekende Halide functies nu op iPad te gebruiken

Net als in de iPhone-app kun je op de iPad eveneens zelf de sluitertijd bepalen. Ook kun je met Halide voor je iPad RAW+-foto’s maken. Dat zijn afbeeldingen die de technologieën van RAW (uitgebreide XDR 14-bit kleuropname) en HEIC (met Slimme HDR en Deep Fusion) combineren. Verder laat de app je handmatig scherpstellen en kun je gebruikmaken van de Depth-mode. Hierdoor kun je bijvoorbeeld je foto in AR terugkijken. Ook is de Instant RAW-optie beschikbaar op de iPad. Waar RAW-foto’s normaalgesproken niet in volle glorie te bewonderen zijn tijdens het vastleggen, zorgt dit ervoor dat je meteen het eindresultaat kunt zien. Ook maakt de iPad-variant van Halide gebruikt van Smart RAW, waardoor RAW-foto’s meer details en minder noise vertonen.

Speciaal ontwerp voor iPad

Fotograferen met een iPhone verschilt nogal van foto’s maken met een iPad. Om die reden hebben de makers veranderingen aangebracht in de interface van de app, zodat de app alsnog met één hand te gebruiken is. Zo vind je rond de sluiterknop een uitklapbaar menu dat meer of minder functies kan weergeven. Hierdoor houd je de viewfinder vrij. Ook zitten de belangrijkste functies aan de rand van het scherm, zodat je alles altijd bij de hand hebt. Voor degenen die specifieke functies van de app binnen handbereik willen hebben, is de interface te personaliseren. Linkshandigen kunnen de hele app naar links omdraaien.

Een ander obstakel waar de ontwikkelaars tegenaan liepen, is de grote van het scherm. Een groot scherm maakt het namelijk lastig om het totaalplaatje te kunnen bekijken. Daarbij hebben de camerasensoren en het scherm dezelfde aspectverhouding, waardoor je normaal gesproken een deel van je beeld kwijt bent aan de software van de app. Daarom hebben ze bij Halide de Pro View-modus toegevoegd. Links onderin de hoek vind je een schakelaar die de viewfinder kleiner maakt. Het beeld zoomt als het ware uit, waardoor je beter overzicht hebt, voor de juiste compositie. Er ontstaat hierdoor ook extra ruimte voor handmatige aanpassingen, een grotere kleurenhistogram en andere functies.

Gratis voor bestaande gebruikers

De iPad-versie van Halide is zonder meerprijs te downloaden en installeren voor bestaande gebruikers van de app. Je hoeft dus niet opnieuw te betalen als je de app eerder al gekocht hebt.

Ben je nog geen gebruiker, dan kun je de app eenmalig aanschaffen voor €43,99. Dat is duurder dan voorheen, want eerst kostte het je €32,99 voor de volledige versie van de camera-app. Je kunt ook kiezen voor een jaarlijks of maandelijks abonnement, voor respectievelijk €13,49 of €1,99. Ook dat is wel wat duurder dan voorheen. De vroege vogels die de app vanaf het begin gebruiken, kunnen tot oktober 2021 gratis updates ontvangen.