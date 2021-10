De eerste echte foto’s van de Apple Watch Series 7?

Vorige week meldden we dat de Apple Watch Series 7 releasedatum nabij is: volgens een supportmail van Hermès zou het nieuwe model op 8 oktober in pre-order gaan. Of dat zo is, is nog even afwachten. Wel hebben we nu de eerste foto’s, als het tenminste om echte exemplaren gaat. Ze verschenen in een Facebook-groep voor Apple Watch-fans en zijn daarna weer offline gehaald.



De persoon die de foto’s gepost heeft zegt te werken voor een provider die de Apple Watch Series 7 al test voordat het “later deze herfst” in de verkoop gaat. Als de foto’s echt zijn zouden het de eerste echte foto’s van de nieuwe smartwatch zijn. Tot nu toe hebben we alleen verfraaide marketingfoto’s gezien die geen juiste indruk geven hoe het er uiteindelijk om je pols uit ziet.

Apple heeft nog geen officiële datum bekendgemaakt wanneer de Apple Watch Series 7 in de verkoop gaat. Het model heeft een 20% groter display maar heeft geen platte zijkanten, zoals eerder werd voorspeld. Mogelijk was Apple dat wel van plan, maar is er op het laatste moment toch besloten om voor het minder ambitieuze plan B te gaan. Dit houdt in dat de hoeken ronder en zachter zijn dan voorheen, waarbij het scherm nog steeds rondingen heeft op de hoeken.

De Series 7 is bovendien stofbestendiger (IP6X) en heeft een formaat 41mm en 45mm voor bandjes. Oude bandjes blijven gewoon bruikbaar: 38/40mm is compatibel met 41mm en 42/44mm blijft geschikt voor 45mm. De CPU is echter hetzelfde gebleven en de performance is er daardoor niet op vooruit gegaan. Mogelijk zijn er nog interne aanpassingen waar we nog geen weet van hebben, aangezien Apple nog geen volledige specs heeft vrijgegeven. Een teardown volgt pas zodra de eerste exemplaren in handen van gebruikers zijn. Ook reparatiebedrijven zoals iFixit zullen daarop moeten wachten.

