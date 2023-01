Apple heeft de MacBook Pro 2023 alvast aan een aantal reviewers en youtubers gegeven. Daarmee krijgen we de eerste hands-on indrukken te lezen van deze krachtige machines. Zijn ze net zo snel als Apple belooft? Deze reviewers vertellen over hun ervaringen!

Hands-on video’s en ervaringen met MacBook Pro 2023

De eerste hands-on ervaringen met de MacBook Pro 2023 zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Wat vinden de internationale media van deze nieuwe MacBook met snellere chips en langere batterijduur? Je leest en ziet het hier!



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met de MacBook Pro. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes.

Hands-on bij TechCrunch

Brian Heater van TechCrunch vond de MacBook Air met M2 al bijna de perfecte MacBook. Maar nu is er iets snellers. Het is de bevestiging van de ‘Pro’ in MacBook Pro: hij is wat groter en zwaarder, maar enorm snel, met heel veel poorten en het beste wat je momenteel van Apple kunt krijgen. Dit is niet voor iedereen, zelfs niet voor de meerderheid. De Air is nog steeds voor 9 van de 10 mensen de beste keuze. Maar als je die 10e persoon bent, dan is deze MacBook Air voor jou.

Verder lezen: TechCrunch

The Verge eerste indruk

Monica Chin heeft de 16-inch MacBook Pro aan de kaak gevoeld. Ze noemt het de beste combinatie van prestaties en efficiency. De M1 Max was de logische keuze voor mensen die in 2021 de maximale CPU-power wilden. Bij de M2 Max is dat niet meer het geval: Intel en AMD zullen in 2023 ook snelle processoren hebben met veel cores. Maar waar Apple in uitblinkt is de batterijduur: met 22 uur zit je hiermee helemaal goed.

Verder lezen: The Verge

CNET eerste indruk

Lori Grunin vindt dat je met de vorige generatie 16-inch MacBook Pro nog best vooruit kan. Maar als je nog geen Apple Silicon hebt, is dit wel het moment om de sprong te maken. Tenminste… als je niet afhankelijk bent van apps die nog op Intel draaien. Voor een meer gedetailleerde aanbeveling moet ze echter nog langer testen. Bijvoorbeeld op het gebied van videobewerking en -encoding. Wel merkte ze dat de wifi stabieler was op 6E dan op 6. De snelheid lag ook hoger.

Verder lezen: CNET

Engadget eerste indruk

Devindra Hardawar van Engadget registreerde drie uur extra battrijduur, vergeleken met de vorige generatie. Ze noemt het een “zegen voor creatieven”, met als enige minpunt de hogere prijs. Verder zijn er alleen maar pluspunten: de veel snellere M2 Max-chip, het geweldige audiosysteem, zoveel handige poorten… Maar ook het strakke en stevige design, het toetsenbord en het scherm, alles is top.

Verder lezen: Engadget

Eerste indruk van Tweakers

Bij de Nederlandse media hebben we de review van Tweakers gekozen. Dit is volgens de reviewer een “stevige, mooi afgewerkte laptop, met een miniledscherm dat prachtig (hdr-)beeld geeft en bovendien goed gekalibreerd is”.

De responstijden zijn helaas wel wat slecht voor een 120Hz-scherm. De 2023-update brengt een 20 procent snellere processor dan de M1 en een ongeveer 25 procent snellere gpu. Verder zijn nu Wi-Fi 6E en HDMI 2.1 aanwezig. Het is jammer dat die relatief bescheiden update met een prijsstijging van twee- tot driehonderd euro gepaard gaat. De upgrades zijn er evenmin goedkoper op geworden.

Verder lezen: Tweakers

Video’s van iJustine en meer

Gilletjes en kirrende geluidjes: de fans weten wat ze krijgen bij iJustine en ook deze video stelt op dat punt niet teleur. Maar er zijn ook reviews van andere youtubers. Ieder z’n smaak.