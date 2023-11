Hands-on video’s en ervaringen met de iMac 2023

Het is nog geen week geleden dat Apple de nieuwe iMac met M3-chip aankondigde en vanaf morgen ligt hij officieel in de winkels. Maar internationale reviewers konden de afgelopen week al met de nieuwe iMac aan de slag en delen hun ervaringen in de eerste reviews.

Hands-on review van TechCrunch

TechCrunch schrijft dat deze nieuwe iMac qua update niet van hetzelfde kaliber is als de iMac met M1-chip. Nagenoeg alles is qua hardware hetzelfde gebleven. Maar over de M3-chip is de reviewer wel onder de indruk. Ten opzichte van de al krachtige M1-chip biedt de M3 iMac betere prestaties, al is dat volgens TechCrunch niet de moeite waard om te upgraden als je al het 2021-model hebt. Ze hebben ook een grafisch intensieve game getest op de iMac en de resultaten daarvan stelden niet teleur, zowel op het gebied van looks als prestaties en geluid.

Review van CNET

CNET is nog steeds onder de indruk van de looks van de iMac. Dat geldt ook voor de prestaties, want de nieuwe M3-chip presteert goed. De uitvoering die zij getest hebben, was voorzien van 24GB RAM. Wel merkt CNET op dat het jammer is dat dit model alleen maar usb-c/Thunderbolt-poorten heeft en dat bijvoorbeeld de sd-kaartslot ontbreekt. Ook dat je de iMac niet na de aanschaf verder kan upgraden, wordt als een minpunt gezien. Wat ook balen is: de meegeleverde accessoires hebben nog steeds Lightning.

iMac review van Tom’s Guide

Dankzij de M3-chip is de nieuwe iMac volgens Toms’ Guide beter dan ooit, maar merkt wel op dat M1-eigenaren niet hoeven te vrezen. Ook is het instapmodel wat beperkt qua mogelijkheden: er zit een toetsenbord zonder Touch ID bij en het werkgeheugen is standaard slechts 8GB. Desalniettemin presteert dit model een stuk beter dan de M1-variant en is daarmee de perfecte alles-in-1 computer om in huis te hebben.

Meer video’s en unboxing van iMac 2023