Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de 14- en 16-inch MacBook Pro met M3-chips zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen buiten Apple de supersnelle laptops in handen hebben gehad. Er zijn meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen. Sommige hands-on ervaringen hebben betrekking op de modellen met ‘gewone’ M3, terwijl anderen met de snellere M3 Pro en M3 Max aan de slag zijn gegaan.



Ervaringen van The Verge

The Verge heeft de 14-inch MacBook Pro getest en noemt het een “instapraadsel”. Dit is de vervanger van de 13-inch MacBook Pro en dat is een prima beslissing. Maar tegelijk is er nu te veel overlap met de MacBook Air. Volgens de reviewer heeft Apple een slimme zet gedaan door de 13-inch MacBook Pro uit het assortiment te halen. De extra inch schermruimte die je krijgt is een aangename toevoeging. Ook over de terugkeer van de fysieke functietoetsen is de reviewer erg te spreken. Maar het is jammer dat je voor de startprijs van $1.599 maar 8GB RAM krijgt. Dat is gewoon te weinig. En het zou fijn zijn als je net iets meer Thunderbolt-poorten had.

Daardoor is het onduidelijk voor wie dit instapmodel MacBook Pro nu precies is bedoeld. De grens tussen de Air en de instap-Pro is vervaagd, zeker als je (zoals de reviewer) precies tussen een zware Air-gebruiker en een lichte Pro-gebruiker in zit. Tijdens het schrijven van de review wisselde ze vaak tussen beide apparaten, maar raakte daardoor alleen maar meer in verwarring.

Los daarvan is Victoria Song tevreden over het apparaat als dagelijkse laptop. Je zult uiteindelijk blij zijn met beide apparaten: Air of Pro, als je maar wel 16GB RAM neemt.

Bij iCulture raden we ook altijd aan om meer RAM te nemen dan de standaard 8GB die Apple biedt.

Eerder maakte The Verge al een hands-on filmpje:

Ervaringen van CNET

Voor de mening van CNET kun je het beste even onderstaande video kijken. De techsite geeft de laptops een cijfer 8,6 uit 10 en noemt een aantal voor- en nadelen. Als pluspunt noemt de reviewer de snelheid, het uitstekende scherm en de lange batterijduur. Maar daar staat tegenover dat de webcam, het gewicht en de notch in het scherm minder geweldig zijn. Als je van statistieken houdt, moet je deze review zeker even doorbladeren.

Ervaringen van Tom’s Guide

De reviewer van Tom’s Guide heeft de 14-inch MacBook Pro met gewone M3-chip getest en geeft zijn review de titel “hitting the sweet spot”. Dit model blinkt uit met razendsnelle prestaties, een helderder scherm, opvallend goede grafische prestaties en een zeer lange batterijduur. Voor de prijs van $1.599 biedt het veel waarde, hoewel Windows-apparaten in deze prijsklasse beter zijn voor gaming en je een poort minder hebt dan bij de duurdere M3 Pro MacBook. Als minpunten noemt deze reviewer dat er minder poorten zijn dan in een M3 Pro-model, dat er slechts één extern display wordt ondersteund en dat de kleur Space Black extra kost.

De 14-inch MacBook Pro M3 is een uitstekende vervanger van de 13-inch MacBook Pro, vindt Mark Spoonauwer. Hij kost $300 meer maar je krijgt ook meer. Heb je een M1 Pro MacBook of nieuwer, dan kun je deze generatie overslaan, maar met een Intel MacBook ga je er flink op vooruit. Het is niet de dunste laptop in zijn klasse, maar heeft veel te bieden op het gebied van prestaties en batterijduur. Het geluid is ook fantastisch. Kortom: de meest complete MacBook voor je geld.

Ervaringen van Tom’s Hardware

De 16-inch MacBook Pro is volgens Tom’s HardWare een topkeuze voor creatieve professionals, ondanks de prijzige upgrades. De M3 Max chip levert krachtige prestaties, de batterijduur is lang, de bouwkwaliteit is toonaangevend in zijn klasse en het miniLED-display is indrukwekkend. Een minpunt blijft echter de dure geheugen- en SSD-upgrades.

Qua design is er sinds de grote verandering in 2021 niet veel nieuws, behalve de nieuwe kleuroptie: Space Black. Deze vervangt Space Gray voor modellen met M3 Pro en M3 Max processoren. De nieuwe chips, gebaseerd op een 3nm proces, en de mogelijkheid tot 128GB RAM en een 8TB SSD, maken deze MacBook Pros de snelste tot nu toe. Wat de M3 Max-chip betreft: deze biedt indrukwekkende prestatieverbeteringen over de M2 Max, maar er is wel een kleine teruggang in batterijduur. Toch is alles maar relatief: hij gaat hij twee keer langer mee dan de Dell XPS 15 met Intel Raptor Lake processor. De startprijs van $2.499 is een prima deal voor een geweldige all-round machine, mits je genoeg hebt aan 18GB RAM en 512GB opslag. Daarna lopen de kosten snel op als je extra geheugen en opslag wil.

Heb je een M1 Pro/Max of Intel-gebaseerde MacBook Pro dan is dit een goed moment om te upgraden, vindt deze reviewer.

Ervaringen van Gizmodo

Gizmodo heeft de eerste ervaringen met de 14-inch MacBook Pro M3 en de 16-inch MacBook Pro M3 Max in een kort voorproefje beschreven, waarin niet zo heel veel bijzonders is te lezen. Ze constateren dat het design erg lijkt op de M2-versies, maar dat er onder de motorkap veel meer kracht schuilt. Er is nog meer veranderd: tijdens het typen zijn de toetsen iets zwaarder geworden, met een merkbare ‘bump’ bij elke aanslag – iets wat we bij de andere reviewers niet hebben gelezen. De prestaties van de nieuwe M3-chips zijn op papier beter dan de vorige Apple Silicon-chips, maar het echte testen moet nog uitwijzen of dit zo is.

Ervaringen van Engadget

Engadget heeft de 14-inch MacBook Pro met M3 en de 16-inch MacBook Pro met M3 Max tegelijk getest. Dit zijn de twee uitersten in de line-up. Reviewer Devindra Hardawar vindt dat Apple’s verwarrende laptoplijn dit jaar eindelijk wat duidelijker is geworden, nu de 13-inch MacBook Pro is verdwenen. De Pro-machines zijn nu echt voor professionals, terwijl de Air modellen voor de rest zijn.

De 14-inch MacBook Pro met 8GB RAM is daarbij wel een wat zinloze optie, net als de oude 13-inch. Het lijkt alleen bedoeld voor mensen die het Pro-label willen, maar eigenlijk geen Pro-taken ermee willen verrichten. Hardawar raadt daarom aan om in het begin zoveel mogelijk RAM te kopen, zelfs als dat betekent dat je een kleinere SSD neemt.

Kijk je naar het topmodel 16-inch MacBook Pro die getest is in een configuratie van $7.199, dan weet je wat je krijgt: heel veel performance. Niet bedoeld voor de gewone consument, maar wel voor bedrijven zoals Disney, om hun editors uit te rusten met het snelste wat er momenteel te krijgen is. Je kunt hier weinig foute keuzes maken: de M3-chips zijn enorm efficiënt en krachtig. Maar zorg wel dat je minimaal 16GB RAM neemt.

Ervaringen van PC Magazine

PC Magazine ging met de 16-inch MacBook Pro met M3 Max aan de slag. Deze heeft een startprijs van $2.499 maar het geteste exemplaar betreft een topmodel met 40 GPU-cores, 128GB geheugen en 8TB opslag. Deze kost maar liefst $7.199. De vorige keer dat PC Magazine de 16-inch MacBook Pro testten, was de score bijna perfect. Deze nieuwe versie krijgt toch nog steeds geen vijf sterren. Dat heeft voornamelijk te maken met de prijs en het feit dat de beloofde GPU-verbeteringen niet leiden tot betere gameprestaties.

Toch is de M3 Max versie absoluut de beste Mac laptop die er is en biedt aanzienlijke verbeteringen ten opzichte van eerdere modellen. Maar dat mag ook wel voor die prijs.

Video’s van iJustine, René Ritchie, Tech Guide en meer

Hieronder kun je enkele video’s van YouTubers zien die al enthousiast aan de slag zijn gegaan:

De bekende youtuber MKBHD heeft nog geen review, maar postte eerder wel zijn eerste indruk: