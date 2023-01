Hands-on video’s en ervaringen

Je kon erop wachten: vandaag, een dag voor de release, publiceren de grote internationale media hun eerste reviews en indrukken van de nieuwe Mac mini 2023. Het gaat zowel om het M2- als M2 Pro-model, al verschilt het per reviewer welk model ze van Apple gekregen hebben om te testen. Daarnaast zijn er ook video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen buiten Apple het product in handen hebben gehad.



Hands-on bij TechCrunch

Volgens TechCrunch voelt de nieuwe M2 Pro Mac mini als een Formule 1-wagen met een set nieuwe banden en een volle tank. De reviewer was sinds de release al gebruiker van de M1-versie en hoewel die nog steeds goed presteert, merk je dat hij niet meer zo snel is als toen hij net nieuw was. De M2 Pro gaf tijdens de test geen krimp, waardoor alles supersnel werkte, ook zware fotobewerking. Zelfs Chrome gebruiken gaf geen problemen, terwijl die bekend staat als een geheugenvreter. De reviewer vergelijkt de Mac mini ook met de Mac Studio. Hoewel de Mac mini M2 Pro in benchmarks beter presteert, heeft de M1 Max-chip in de Mac Studio dankzij extra CPU’s duidelijke voordelen. Hij vindt de M2 Pro-versie echter geen noodzakelijke upgrade en benoemt dat de gemiddelde gebruiker geen verschil zal merken tussen de M2- en M2 Pro-versie.

The Verge heeft de Mac mini 2023 al geprobeerd

The Verge noemt de Mac mini aantrekkelijker dan ooit. Er is keuze voor zowel de gemiddelde gebruiker (dankzij de M2-versie), maar ook voor de professional (dankzij de M2 Pro-versie). De grootste pluspunten in het geteste M2 Pro-model zijn de ijzersterke prestaties in zo’n kleine behuizing, de extra poorten en verbeterde hdmi en zaken als Wifi 6E en Bluetooth 5.3. Een nadeel dat The Verge in de review opmerkt, is dat er aan de voorkant geen poorten zit. Daar scoort de Mac Studio (met meerdere usb-c-poorten en een sd-kaartslot aan de voorkant) dus punten mee. En over sd-kaartslot gesproken: het is jammer dat deze in de Mac mini ontbreekt. De Mac mini is de perfecte middenweg tussen de stijlvolle iMac en de ultra-krachtige Mac Studio, aldus The Verge. Je zou het zelfs een Mac Studio junior kunnen noemen.

CNET gaat hands-on met Mac mini

CNET heeft nog maar kort de tijd gehad met de M2-versie van de Mac mini, waardoor hun volledige oordeel van de Mac mini nog even op zich laat wachten. Waar de reviewer in ieder geval van gecharmeerd is, is de lage instapprijs, de vele configuratie-opties (opslag, werkgeheugen) en de ondersteuning voor Wifi 6E. Ook CNET merkt op dat het instapmodel minder poorten heeft dan de uitgebreidere M2 Pro-versie en dat je ook relatief weinig opslag krijgt. Bovendien vinden ze het een gemiste kans dat je maar kan kiezen voor maximaal 32GB werkgeheugen. Wat ook een opmerking waard is: de 256GB M2 Mac mini heeft lagere lees- en schrijfsnelheid voor de SSD dan de versies met meer opslag, vergelijkbaar met hoe dit zat bij de MacBook Air M2. Het bewerken van een video was op de M2-versie goed te doen, al moest hij wel afspelen wel op de laagste beeldkwaliteit zetten om haperingen te voorkomen. Bij de M2 Pro-versie ging dit moeiteloos, ook in de hoogste kwaliteit. Daardoor merk je meteen wat het verschil is tussen de twee versies.

