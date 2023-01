Wat zijn de verschillen tussen de Mac mini 2023 vs Mac mini 2020? Zijn er nog meer veranderingen dan alleen de M2- vs de M1-chip? In deze Mac mini vergelijking kijken we naar de nieuwste M2- en M2 Pro-versies ten opzichte van de M1- en Intel-variant.

De Mac mini 2023 is de opvolger van de Mac mini uit 2020. Het nieuwe model is er in twee smaken: de M2- en de M2 Pro-versie. De M2-variant is de opvolger van Apple’s vorige M1-versie, terwijl de M2 Pro-versie de vroegere Intel-versie vervangt. Maar hoe verhouden die modellen zich tot elkaar? De belangrijkste verschillen tussen de M2 Mac mini 2023 vs de Mac mini 2020 zit hem in de chip, maar er zijn nog meer kleine details die aangepast zijn. We laten je in deze vergelijking zien welke dat allemaal zijn en geven ook koopadvies als je hulp nodig hebt met kiezen van de juiste Mac mini.

Verschillen Mac mini 2023 vs Mac mini 2020

Zoals gezegd zitten de voornaamste verschillen in de chip, maar er zijn ook nog wat andere verschillen die belangrijk kunnen zijn. Denk aan de support voor het aantal displays en de poorten en draadloze verbindingsmogelijkheden. Ook qua prijs is er een verschil, dus dit zijn allemaal punten waar je rekening mee moet houden. Want niet voor iedereen zal het nieuwste model de beste keuze zijn.

#1 Processor: nieuwste modellen zijn weer sneller

De M2- en M2 Pro-versies zijn qua processor en rekenkracht een stap beter dan de voorgangers. De M2 Pro-versie is de meest krachtige, met opties tot vier extra CPU- en negen extra GPU-cores ten opzichte van de gewone M2-versie. De M2 Pro-variant is momenteel de snelste Mac mini die er is en presteert ook beter dan de vroegere snelste Intel-versie.

De M2-variant heeft kleine verbeteringen ten opzichte van de M1-versie, met name aan de grafische kant. De CPU presteert op beide versies ongeveer gelijk, maar de GPU wordt bij de M2-versie met tien cores geleverd. Dit was voorheen nog maximaal acht. Bovendien heeft de M2-versie een verbeterde media engine, met ondersteuning voor ProRes en ProRes RAW. Hoewel de M1-versie wel een media engine had, ontbraken ondersteuning voor ProRes en ProRes RAW. In de M2 Pro-versie zit ook de verbeterde media engine, terwijl de Intel-versie dat voorheen niet had.

Verschillen processor Mac mini 2023 en Mac mini 2020 2023 Mac mini M2 2020 Mac mini M1 2023 Mac mini M2 Pro 2020 Mac mini Intel Chip M2 M1 M2 Pro Intel CPU 8-core 8-core Tot 12-core Tot 6-core (i3/i5/i7) GPU 10-core 8-core Tot 19-core Intel UHD Graphics 630 Neural Engine 16-core 16-core 16-core – Media Engine H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW; video en/decoding-engine; ProRes en/decoding-engine H.264, HEVC; video en/decoding-engine H.264, HEVC, ProRes en ProRes RAW; video en/decoding-engine; ProRes en/decoding-engine –

#2 Meer mogelijkheden voor werkgeheugen

De M2-versie wordt standaard geleverd met 8GB werkgeheugen, met optionele upgrade naar 16GB. Dit was bij de M1-versie ook al zo. Maar waar de M2-versie hier verschilt met de M1-variant, is dat je bij de M2 Mac mini 2023 ook nog kan kiezen voor 24GB RAM. Als je dus vaak met veel zwaardere programma’s tegelijk werkt, kan die extra hoeveelheid centraal geheugen nog wel eens van pas komen.

De M2 Pro-variant heeft nog meer mogelijkheden. Deze wordt standaard geleverd met 16GB RAM (was 8GB RAM in de Intel-versie) en heeft daarnaast ook nog een upgrademogelijkheid naar 32GB RAM. Bij de Intel-variant kon je ook nog kiezen voor 64GB RAM, maar daar ging het wel om een ander soort werkgeheugen. Over het algemeen hebben Apple Silicon Macs wat minder werkgeheugen nodig dan Intel-varianten, maar toch is het wel een gemis dat de M2 Pro-versie niet ook tot 64GB gaat. Daar heb je bij Apple een M2 Max-chip nodig, die je alleen in de MacBook Pro vindt en dus niet in de Mac mini.

Verschillen werkgeheugen Mac mini 2023 en Mac mini 2020 2023 Mac mini M2 2020 Mac mini M1 2023 Mac mini M2 Pro 2020 Mac mini Intel Werkgeheugen Tot 24GB Tot 16GB Tot 32GB Tot 64GB

#3 Opslag: er zijn wat kleine verschillen

Bij de opslagcapaciteiten zien we een paar kleine verschillen. Niet zozeer tussen de M2- en de M1-versie, want die bieden dezelfde opties. Maar tussen de M2 Pro-versie enerzijds en de M2-versie anderzijds zien we wel wat verschillen. Je hebt bij de M2 Pro-versie de mogelijkheid om te kiezen voor 4TB of zelfs 8TB, terwijl dit bij de M2-versie maar tot 2TB gaat (net als voorheen bij de M1). Overigens heeft Apple de M2 Pro-versies dezelfde opslagcapaciteiten gegeven als de vroegere Intel-versie. Wel gebruikte Apple bij de Intel-veraitn een ander soort opslag (PCIe-SSD).

Verschillen opslag Mac mini 2023 en Mac mini 2020 2023 Mac mini M2 2020 Mac mini M1 2023 Mac mini M2 Pro 2020 Mac mini Intel Opslag Tot 2TB Tot 2TB Tot 8TB Tot 2TB

#4 Display-ondersteuning: een upgrade voor bijna alle modellen

De Mac mini heeft uiteraard geen scherm, maar je hebt wel te maken met de mogelijkheden (en beperkingen) voor het aansluiten van een extern scherm. De M2-variant ondersteunt nu twee beeldschermen via Thunderbolt tegelijkertijd, waarbij het tweede scherm maximaal 5K met 60Hz ondersteunt. Bij de M1-versie moest je voor twee schermen altijd de combinatie van Thunderbolt en hdmi gebruiken, waardoor je beperkt was tot 6K 60Hz op het ene scherm en 4K met 60Hz op het andere scherm. Dit kan nog steeds in de M2-versie, maar daar is dus de combinatie 6K met 60Hz en 5K met 60Hz bijgekomen.

De M2 Pro-versie biedt meer mogelijkheden. Daar kun je maximaal drie displays tegelijkertijd aansluiten. Je kan daar twee schermen via Thunderbolt met elk maximaal 6K en 60Hz gebruiken, gecombineerd met een hdmi-display tot 4K met 60Hz. Kies je voor twee schermen, dan kun je de ene aansluiten via Thunderbolt (tot 6K met 60Hz) en de andere via hdmi (tot 4K met 144Hz). Gebruik je één display, dan kun je zelfs kiezen voor een 8K-scherm tot 60Hz. Bij de Intel-versies lagen die specificaties wat lager. De M2 Pro-versie heeft al met al dus de beste specs als het gaat om externe schermen.

Verschillen display-ondersteuning Mac mini 2023 en Mac mini 2020 2023 Mac mini M2 2020 Mac mini M1 2023 Mac mini M2 Pro 2020 Mac mini Intel Eén display Tot 6K met 60Hz Tot 6K met 60Hz Tot 8K met 60Hz of tot 4K met 240Hz Tot 5120 x 2880 met 60Hz Twee displays Tot 6K met 60Hz en 5K met 60Hz (Thunderbolt) of 4K met 60Hz (hdmi) Tot 6K met 60Hz (Thunderbolt) en tot 4K met 60Hz (hdmi) Tot 6K met 60Hz (Thunderbolt) en tot 4K met 144Hz (hdmi) Tot 5120 x 2880 met 60Hz (Thunderbolt) en tot 4096 x 2160 met 60Hz (hdmi) Drie displays – – Twee keer tot 6K met 60Hz (Thunderbolt) en tot 4K met 60Hz (hdmi) Twee keer tot 4096 x 2304 met 60Hz (Thunderbolt) en tot 4096 x 2160 met 60Hz (hdmi)

#5 Poorten en draadloos: M2 Pro wederom het beste

De naam verklapt het al een beetje, maar de M2 Pro-versie heeft de beste mogelijkheden als het gaat om poorten en draadloze verbindingen. In de M2 Pro-versie zitten vier Thunderbolt 4-poorten (dat was vier keer Thunderbolt 3 bij de Intel-versie). Ook de koptelefoonaansluiting (nu met ondersteuning voor koptelefoons met een hoge impedantie) en de hdmi-poort zijn verbeterd. Zijn zo veel mogelijk poorten met de beste specs voor jou belangrijk, dan moet je de M2 Pro-versie hebben. Maar ook als je de M2-versie kiest, ga je erop vooruit ten opzichte van de M1-variant. Zo heeft de M2-versie ook die betere koptelefoonaansluiting en heb je daar de mogelijkheid om de ethernet-poort te upgraden naar een 10-GB Ethernet-poort. Die optie ontbrak nog bij de M1-variant. Verder zijn alle Mac mini’s voorzien van twee keer usb-a.

Wat betreft draadloze verbindingen, profiteer je bij de M2- en M2 Pro-modellen van Wifi 6E (voor betere betrouwbaarheid en snelheid), terwijl de M1-variant nog Wifi 6 had. De Intel-versie had een vorige wifi-standaard (802.11ac). En werk je veel met Bluetooth-accessoires, dan is het goed om te weten dat de nieuwe M2-varianten met Bluetooth 5.3 werken (dat was voorheen nog Bluetooth 5.0 op alle modellen). Versie 5.3 heeft betere beveiliging en minder last van verstoringen. Hou er wel rekening mee dat je Bluetooth-accessoires dit ook moeten ondersteunen.

Verschillen poorten en draadloos Mac mini 2023 en Mac mini 2020 2023 Mac mini M2 2020 Mac mini M1 2023 Mac mini M2 Pro 2020 Mac mini Intel Usb-c-poorten 2 (Thunderbolt 4) 2 (Thunderbolt 4) 4 (Thunderbolt 4) 4 (Thunderbolt 3) Usb-a-poorten 2 2 2 2 Hdmi-poort √ √ √ (verbeterd) √ Ethernet √ (optie tot 10-Gb) √ √ (optie tot 10-Gb) √ (optie tot 10-Gb) Koptelefoon Mini-jack (met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met hoge impedantie) Mini-jack Mini-jack (met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met hoge impedantie) Mini-jack Koptelefoon Mini-jack (met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met hoge impedantie) Mini-jack Mini-jack (met geavanceerde ondersteuning voor koptelefoons met hoge impedantie) Mini-jack Bluetooth 5.3 5.0 5.3 5.0 Wifi Wifi 6E (802.11ax) Wifi 6 (802.11ax) Wifi 6E (802.11ax) 802.11ac

#6 Prijs: lagere instapprijs, hogere prijs voor uitgebreide model

Voor de prijs is er goed en slecht nieuws. De nieuwe Mac mini met M2-chip is verkrijgbaar vanaf €719,-, wat €80,- goedkoper is dan de vroegere M1-variant. Maar het slechte nieuws is dat de M2 Pro-versie een stuk duurder geworden is dan de Intel-variant. Voor de M2 Pro ben je minimaal €1.569,- kwijt, terwijl de Intel-versie er vanaf €1.259,- was. Dat is dus een prijsverschil van €310,-, maar hou er wel rekening mee dat je er betere specs voor krijgt. Het is daarom lastig om de M2 Pro Mac mini rechtstreeks te vergelijken met de laatste Intel Mac mini.

Lees ook ons artikel over de prijzen van de Mac mini 2023, waarin we alle prijzen van de modellen voor je op een rij gezet hebben, inclusief upgradeprijzen voor opslag en werkgeheugen.

Bekijk ook Mac mini 2023 prijzen: zoveel goedkoper (en duurder) is de Mac mini geworden De Mac mini 2023 is goedkoper geworden, maar er zijn ook uitvoeringen die juist duurder zijn geworden. Hoe zit dat? In dit artikel zetten we de prijzen van de Mac mini 2023 voor je op een rij, zodat je weet wat je moet kiezen.

Overeenkomsten Mac mini 2023 vs Mac mini 2020

Naast deze verschillen hebben de modellen ook nog een paar punten met elkaar gemeen. Er zijn dan ook nog wel wat overeenkomsten tussen de Mac mini 2023 enerzijds en de Mac mini 2020 anderzijds. Zijn deze punten voor jou het allerbelangrijkst, overweeg dan te kiezen voor het oudere (en vaak goedkopere) model.

Design : Qua ontwerp verschillen de modellen nauwelijks van elkaar. De 2023-versies zijn ietsjes minder hoog (0,02mm), maar dat verschil zul je niet merken. Qua gewicht zijn er ook wat kleine verschillen, maar dat maakt voor een desktop niet zoveel uit. Het algemene ontwerp is in ieder geval voor alle modellen gelijk, want de Mac mini is nog steeds een klein plat aluminium kastje dat je gemakkelijk op je bureau zet. Het enige verschil nog qua ontwerp, is dat de Intel-versie er in spacegrijs was. De Apple Silicon-versies zijn er alleen in het zilver.

: Qua ontwerp verschillen de modellen nauwelijks van elkaar. De 2023-versies zijn ietsjes minder hoog (0,02mm), maar dat verschil zul je niet merken. Qua gewicht zijn er ook wat kleine verschillen, maar dat maakt voor een desktop niet zoveel uit. Het algemene ontwerp is in ieder geval voor alle modellen gelijk, want de Mac mini is nog steeds een klein plat aluminium kastje dat je gemakkelijk op je bureau zet. Het enige verschil nog qua ontwerp, is dat de Intel-versie er in spacegrijs was. De Apple Silicon-versies zijn er alleen in het zilver. Speaker : Alle modellen hebben dezelfde kwaliteit speaker en hdmi-poort met meerkanaalsaudio-uitvoer.

: Alle modellen hebben dezelfde kwaliteit speaker en hdmi-poort met meerkanaalsaudio-uitvoer. Accessoires : Alle modellen werken met dezelfde Apple-accessoires, zoals het Magic Mouse en het Magic Keyboard. Op alle modellen kun je op het Magic Keyboard met Touch ID ook de vingerafdrukscanner gebruiken, met uitzondering van het Intel-model. Je kan het toetsenbord wel gebruiken, maar de vingerafdrukscanner zal niet werken.

: Alle modellen werken met dezelfde Apple-accessoires, zoals het Magic Mouse en het Magic Keyboard. Op alle modellen kun je op het Magic Keyboard met Touch ID ook de vingerafdrukscanner gebruiken, met uitzondering van het Intel-model. Je kan het toetsenbord wel gebruiken, maar de vingerafdrukscanner zal niet werken. Overige softwarefuncties: De mogelijkheden met macOS zijn over alle modellen nagenoeg gelijk. Alleen het Intel-model verschilt iets van de rest, omdat dat geen Apple Silicon-model is. Je mist daardoor sommige macOS-functies (zoals het kunnen installeren van iPhone- en iPad-apps). Maar zowel de M1-versie enerzijds als de M2 (Pro)-versie anderzijds, bieden dezelfde mogelijkheden. Apple legt daar nog geen beperking op.

Conclusie Mac mini 2023 vs Mac mini 2020

Uit deze vergelijking blijkt wel dat veel mensen het beste uit de voeten kunnen met één van de nieuwste modellen. De Intel-variant hebben we eigenlijk al afgeschreven: deze kent teveel beperkingen en is eigenlijk alleen nog relevant als je gemakkelijk Windows op een Mac nodig hebt. Maar dat is waarschijnlijk niet de reden waar je een Mac mini voor koopt.

De M2-versie vinden we in vergelijking met de M1-versie de betere keuze. Dat komt vooral door de iets snellere chip, betere specificaties en iets betere support voor externe schermen. En ook niet onbelangrijk: de M2-versie is iets goedkoper dan de M1 Mac mini, tenzij je voor laatstgenoemde een goede deal vindt. We vinden de M1-variant dan ook alleen nog een aanrader als je de goedkoopste Apple Silicon Mac ooit zoekt en alleen maar taken doet als internetten, tekstverwerken en andere lichte werkzaamheden. Werk je af en toe ook met wat grafische toepassingen, dan is de M2-variant ook een betere keuze.

De M2 Pro is er duidelijk voor (semi)professionals. Dankzij de extra grafische cores kun je met dit model meer doen met foto-en videobewerking en gaat alles net een stukje sneller. Zeker als je kiest voor meer werkgeheugen en opslag, heb je veel meer opties. Ben je afhankelijk van drie beeldschermen tegelijkertijd, dan is dit model sowieso degene die je moet hebben. Je zou dit ook met een M2-versie kunnen opvangen door bijvoorbeeld een MacBook ernaast te gebruiken dankzij Universal Control, maar ideaal is dat niet.

Bekijk ook Deze 8 details van de nieuwe Mac mini 2023 moet je kennen De Mac mini 2023 biedt op het eerste gezicht alleen maar een snellere chip dankzij de M2- en M2 Pro-versie, maar wie iets beter kijkt ziet nog meer verbeteringen. We hebben de belangrijkste details en ontdekkingen van de Mac mini 2023 voor je verzameld.

Ga de M2 Mac mini 2023 kopen als je…

…de snelste Mac mini voor de laagste prijs wil.

…graag twee schermen gebruikt, waarvan eentje met 6K- en de andere met 5K-resolutie.

…af en toe wat grafische toepassingen wil gebruiken.

…extra RAM nodig hebt (tot 24GB).

M2, 256GB M2, 512GB

Ga de M2 Pro Mac mini 2023 kopen als je…

…(semi)professioneel werk op je Mac mini wil doen, met regelmatige foto- en videobewerking.

…de vier Thunderbolt 4-poorten nodig hebt omdat je bijvoorbeeld veel met bedrade accessoires werkt.

…drie externe schermen nodig hebt.

…de goedkoopste Apple Silicon Mac voor professionals zoekt, vooral als je al een goed scherm en andere accessoires hebt.

Ga de M1 Mac mini 2020 kopen als je…

…kennis wil maken met de eerste Apple Silicon Mac.

…je weinig eisen aan de processor stelt (al is deze nog steeds heel erg snel!).

…de laagste prijs voor een Apple Silicon Mac wil betalen (mits je een goede deal vindt).

Lees ook onze pagina over de Mac mini 2023, waarin we dieper in gaan op de specs en alles wat deze nieuwe Mac mini te bieden heeft.