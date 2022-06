iCulture Vandaag: dit was donderdag 23 juni 2022

Wat gebeurde er op Apple-gebied op donderdag 23 juni 2022? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

We gaan vandaag weer los met een nieuwe preview van een aanstaande software-update! Vorige week donderdag kon je onze iOS 16 preview lezen en op vrijdag volgde de iPadOS 16 preview. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet klaar, want ook de Mac krijgt een update, waar genoeg leuke nieuwe functies in zitten. Je leest vanavond dan ook onze macOS Ventura preview met eerste ervaringen op basis van de beta. Dat en meer lees je in deze nieuwe iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Apps

Haal meer uit de standaard Weer-app op de iPhone en nu ook op de iPad en Mac.

​