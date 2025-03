De Mac Studio 2025 is eindelijk onthuld en is (weer) de snelste Mac aller tijden. Maar wat zijn de Mac Studio 2025 prijzen? Van het instapmodel tot de extreme variant met 512 GB werkgeheugen: dit betaal je voor dé Mac voor professionals.

Het was inmiddels alweer twee jaar geleden dat de Mac Studio voor het laatst een upgrade kreeg, dus het werd hoog tijd dat Apple’s desktop voor professionals een opfrisbeurt kreeg. Gelukkig is het nu zover, en kun je de Mac Studio uitrusten met twee gloednieuwe chips: de M4 Max en de M3 Ultra.

Prijzen Mac Studio 2025

De belangrijkste keuze die je moet maken bij de Mac Studio: ga je voor een M4 Max of een M3 Ultra? Eerstgenoemde was ook al beschikbaar in de MacBook Pro 2024, en biedt excellente cpu- en gpu-prestaties voor de meeste zware taken. De M3 Ultra is een gloednieuwe chip, en heeft meer cores en werkgeheugen dan ooit tevoren. Hierdoor is het de perfecte chip voor mensen met extreem zware workloads, zoals het draaien van grote AI-modellen of andere taken die veel geheugen of cores vergen.

De Mac Studio 2025 is vanaf nu te bestellen, met een release op woensdag 12 maart. Dit zijn de prijzen van de Mac Studio 2025 in Nederland:

Configuraties Mac Studio 2025

Er zijn twee standaardconfiguraties van de Mac Studio 2025, die verschillen qua chip, opslag, werkgeheugen, en aansluitingen. Dit zijn de prijzen van de twee uitvoeringen:

M4 Max Instap €2.529 M4 Max-chip

14‑core CPU

32‑core GPU

36 GB RAM

512 GB SSD‑opslag

Vier Thunderbolt 5-poorten

Ondersteuning voor vijf displays Bekijk bij Apple m3 Ultra Upgrade €5.049 M3 Ultra-chip

28‑core CPU

60‑core GPU

96 GB RAM

1 TB SSD‑opslag

Zes Thunderbolt 5-poorten

Ondersteuning voor acht displays Bekijk bij Apple

M4 Max Uitvoering: M4 Max-chip

14-core CPU, 32-core GPU

36GB werkgeheugen

512GB opslag

Vier Thunderbolt 5-aansluitingen, twee USB-C-poorten, twee USB-A-poorten, HDMI, SD-kaartlezer, 10-gigabit ethernet, mini-jack-aansluiting

Ondersteuning voor vijf displays

Prijs: €2.529,- Upgradeprijzen: 16-core CPU, 40-core GPU, 48GB werkgeheugen: +€625,-

16-core CPU, 40-core GPU, 64GB geheugen: +€875,-

16-core CPU, 40-core GPU, 128GB geheugen: +€1875,-

1TB opslag: +€250,-

2TB opslag: +€750,-

4TB opslag: +€1.500,-

8TB opslag: +€3.000,-

M3 Ultra Uitvoering: M3 Ultra-chip

28-core CPU, 60-core GPU

96GB werkgeheugen

1TB opslag

Zes Thunderbolt 5-aansluitingen, twee USB-A-poorten, HDMI, SD-kaartlezer, 10-gigabit ethernet, mini-jack-aansluiting

Ondersteuning voor acht displays

Prijs: €5.049,- Upgradeprijzen: 32-core CPU, 80-core GPU: +€1.875,-

256GB geheugen: +€2.000,-

512GB geheugen (alleen beschikbaar bij 32-core cpu): +€5.000,-

2TB opslag: +€500,-

4TB opslag: +€1.250,-

8TB opslag: +€2.750,-

16TB opslag: +€5.750,-

Scoor je liever een deal op een iets oudere Mac Studio? De Mac Studio 2023, oftewel het model met de M2 Max- en M2 Ultra-chips, is bij veel verkopers nog beschikbaar. Dit zijn de beste prijzen:

