Tijdens de WWDC 2022 kondigde Apple de tweede generatie Apple Silicon-chip voor de Mac aan: de M2-chip. Na meerdere krachtigere varianten van de M1, zet Apple de komende tijd verdere stappen in het proces om alle Macs over te zetten van Intel naar Apple Silicon. Apple gaf bij de presentatie al aan hoe de M2-chip presteert, maar de eerste benchmark van de nieuwe chip geeft meer inzichten.



Eerste M2 benchmarks tonen verbeteringen

De benchmarks zijn verschenen op Geekbench, de site waar dergelijke prestaties van computerchips gemeten worden. De resultaten druppelen nu binnen, omdat de 13-inch MacBook Pro met M2-chip vanaf vrijdag te bestellen is en de eerste exemplaren vermoedelijk naar de internationale pers gestuurd is. Omdat de nieuwe MacBook Air 2022 dezelfde M2-chip heeft, zullen de prestaties daarvan waarschijnlijk vergelijkbaar zijn. Hou er wel rekening mee dat de MacBook Pro actieve ventilatie heeft, waardoor de prestaties daar mogelijk iets hoger zijn.

In de test haalt de M2-chip een single-core score van 1919, wat zo’n 12% hoger is dan dezelfde test met een M1-chip. De multi-core score tikt met 8928 bijna de 9000 aan en is daarmee zo’n 20% hoger dan van de M1-chip. Deze cijfers komen overeen met de claims die Apple tijdens de presentatie deed. Volgens Apple is de M2-chip zo’n 18% sneller dan de M1, dus de statistieken van Geekbench bewijzen dat dit inderdaad in de buurt komt. Andere cijfers die we uit de Geekbench-test kunnen halen, zijn de kloksnelheid van 3,49GHz ten opzichte van 3,2GHz in de M1.

Met deze single-core score is de M2-chip nagenoeg de snelste chip in een consumentencomputer. Alleen twee varianten van Intel scoren beter, maar dat gaat in beide gevallen om chips voor desktops. Al met al laten de benchmarks zien dat Apple weer een aantal sterke verbeteringen heeft doorgevoerd. Op het gebied van multi-core score testen de krachtigere M1 Pro, M1 Max en M1 Ultra van respectievelijk de MacBook Pro 2021 en Mac Studio een stuk hoger.