Grote kans dat jij ooit wel eens een nummer “geshazamd” hebt: of het nou een guilty pleasure is die je ooit ergens hoorde of je nieuwe favoriet allertijden. Feit is dat je bijgedragen hebt aan de nieuwe mijlpaal, die Apple met een nieuw persbericht viert. Shazam heeft namelijk de mijlpaal bereikt van 100 miljard keer muziekherkenning. Om dit te vieren deelt Apple een aantal leuke statistieken.

Mijlpaal voor Shazam, 100 miljard keer muziek herkend

De mijlpaal van 100 miljard Shazams is bijzonder, zeker als je dit in perspectief plaatst. Zo geeft Apple in het persbericht een aantal interessante statistieken:

100 miljard Shazams staat gelijk aan 12 liedjes per bewoner op aarde

Om voor een persoon tot 100 miljard Shazams te komen, moet diegene elke seconde een nummer herkennen gedurende 3168 jaar.

100 miljard is ruim 2200x het meest geshazamde nummer: Dancy Moncky, met meer dan 45 miljoen tags.

Beatiful Things van Benson Boone is het eerste nummer dat dit jaar de 10 miljoen Shazams wist te bereiken. Het was tevens ook de snelste, in slechts 178 dagen. Het zou meer dan 4800 jaar duren om met deze snelheid tot 100 miljard te komen.

De Shazam-app bestond al in 2008, toen de App Store van start ging op de allereerste iPhone. Maar al ver daarvoor bestond het al in de vorm van een smsdienst. Wist je namelijk dat Shazam al in 2002 van start ging in het Verenigd Koninkrijk, waarbij je een viercijferig telefoonnummer moest bellen en vervolgens je telefoon bij de muziekspeaker moest houden? Het resultaat van de muziekscan kreeg je vervolgens per sms toegestuurd. Het heeft wat weg van soortgelijke diensten uit die tijd, zoals in Nederland 1888 voor het opvragen van een telefoonnummer.

In 2011 bereikte Shazam al de mijlpaal van 1 mijlard keer muziek herkennen. Apple nam Shazam in 2018 over en sindsdien is Shazam geïntegreerd in Siri, de iPhone en iPad, Apple Watch en Mac. Met de Muziekherkenning in het Bedieningspaneel kun je nummers herkennen zonder dat je de Shazam-app nodig hebt. Al deze functies maken wel gebruik van de techniek van Shazam en hebben dus ook meegeteld in het bereiken van deze mijlpaal.

Hoeveel Shazams heb jij?

Je kunt in de Shazam-app zien hoeveel nummers jij in al die jaren gescand hebt. Waarschijnlijk gaat de teller niet helemaal terug naar het eerste begin, want in ons geval kunnen we niet verder terugkijken dan 2016. Je vindt je Shazam-geschiedenis door de Shazam-app te openen en onderaan het scherm omhoog te vegen. Wij hebben sinds maart 2016 in totaal 191 keer nummers geshazamd en we zijn benieuwd hoeveel dat bij jou is.

Shazam heeft op Apple Music een top 100-afspeellijst met de 100 meest geshazamde nummers, die je hieronder kan beluisteren.

