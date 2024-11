Een aankomend Pro Display XDR 2-scherm gaat gebruik maken van quantum-dot-technologie, zo zegt een bron. Daardoor is het scherm van betere kwaliteit. Maar wanneer kunnen we de nieuwe versie verwachten?

Ken je het Pro Display XDR nog? Dit externe scherm voor de Mac werd in 2019 uitgebracht, samen met de toen nog nieuwe Mac Pro. Sindsdien heeft Apple zijn line-up in 2022 nog uitgebreid met het Studio Display, een kleinere en voordeligere variant voor bij de Mac Studio. Maar het is al een tijdje stil rondom Apple’s externe schermen, tot vandaag. Display-expert Ross Young verwacht dat Apple aan een opvolger van het Pro Display XDR werkt, met daarin een verbetering die we ook al gezien hebben bij de M4 MacBook Pro.

‘Pro Display XDR 2 krijgt quantum-dot-technologie’

In een verslag zegt de schermexpert dat hij verwacht dat de volgende versie van het Pro Display XDR dezelfde quantum-dot-technologie gaat krijgen als de M4 MacBook Pro. Dit vervangt de al langer gebruikte rode KSF-fosforfilm. Deze nieuwere techniek zorgt voor nauwkeurigere kleuren en een breder kleurbereik. Ook zou deze techniek kunnen zorgen voor een snellere reactietijd voor het scherm. Aangezien het Pro Display XDR (mede door de hoge prijs) sterk de focus heeft op professionals, zijn dit belangrijke eigenschappen voor de doelgroep van het display.

Het is echter nog de vraag wanneer Apple van plan is om een nieuwe versie van het Pro Display XDR uit te gaan brengen. Tegenover 9to5Mac zegt Ross Young dat er nog geen concrete plannen bij Apple bekend zijn om een nieuwe versie van het Pro Display XDR op korte termijn uit te gaan brengen. Hij verwacht het nieuwe scherm daardoor pas op z’n vroegst eind 2025 of begin 2026.

Er zijn de afgelopen jaren wel al wat geruchten geweest rondom een nieuwe versie van het Pro Display XDR, of externe beeldschermen van Apple in het algemeen. Zo zou Apple meerdere schermen met ingebouwde Apple Silicon-chips in ontwikkeling hebben. Apple’s huidige Studio Display heeft een A13-chip ingebouwd die verantwoordelijk is voor de camera en bepaalde softwarefuncties. In het huidige Pro Display XDR ontbreekt een ingebouwde camera, dus wellicht dat Apple dat in een opvolger alsnog toevoegt. Verder is het de vraag wat voor schermtechniek Apple gaat gebruiken voor haar toekomstige schermen. De MacBook Pro heeft al drie jaar een mini-LED display, terwijl een MacBook met OLED-scherm ook al op termijn verwacht wordt. De externe schermen die Apple nu verkoopt hebben nog een LCD-display.