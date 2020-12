Analist Ming-Chi Kuo denkt dat er in 2022 een goedkopere MacBook Air aankomt. Zijn notitie voor investeerders richt zich echter vooral op de komst van de mini-LED schermtechniek. Kuo denkt dat Apple ermee aan de slag gaat en daarbij twee MacBook Pro’s zal uitbrengen in 2021, beide voorzien van mini-LED. Het gaat om een 14-inch MacBook Pro met vernieuwde behuizing. Daarnaast komt er nog een ander model.



Momenteel worden normale LEDs gebruikt voor de achtergrondverlichting van schermen. Ze maken gebruik van een klein aantal LEDs, die een groter gebied moeten verlichten. Bij mini LED gaat het om veel kleinere componenten, zoals de naam al aangeeft. De achtergrondverlichting is daardoor gelijkmatiger verlicht en er is een beter contrast mogelijk door bepaalde delen van het scherm te dimmen. Hiermee is een extreem hoog contrast mogelijk, terwijl er nog steeds gebruik wordt gemaakt van LCD. Apple hoeft dan niet over te stappen naar het duurdere OLED.

Duurder scherm

De mini LED-panelen zijn wel iets duurder dan de huidige, maar volgens Kuo betekent dat niet dat de MacBooks zelf duurder zullen worden. De extra kosten worden waarschijnlijk gecompenseerd door de lagere kosten van Apple Silicon.

Apple houdt een bepaald design vaak vier tot vijf jaar in de lucht. Dat zou betekenen dat de huidige MacBook Pro, die in 2016 nog z’n laatste redesign kreeg, in 2021 aan een nieuw uiterlijk toe is. Daarvoor werd het design uit 2012 gebruikt. Kuo voorspelde eerder al dat Apple mini-LED-schermen van LG Display zou gaan gebruiken in de MacBook Pro en iPad Pro. Ze zouden eind 2020 of begin 2021 op de markt moeten komen. Apple heeft dus nog even. Er zouden drie iPad-modellen op komst zijn, plus een vernieuwde 27-inch iMac Pro en 16-inch MacBook Pro.