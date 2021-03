‘iPad Pro met Thunderbolt en mini-LED in april’

Apple's volgende iPad Pro komt in april en krijgt een A14X-chip met veel betere prestaties. Bijzonder is de Thunderbolt-support en een mini-LED-scherm voor het grootste model.

Er zou dit jaar wel eens extra veel vraag kunnen zijn naar het 12,9-inch model van de iPad Pro, want dat is de enige die volgens de geruchten een mini-LED-scherm krijgt, beweert Bloomberg. Dit gaat betere kleurreproductie, een betere contrastratio en betere local dimming opleveren dan de conventionele LCD-schermen.



iPad Pro met Thunderbolt

Beide modellen houden hetzelfde design van 2020, maar binnenin zijn ze vernieuwd. Zo is Thunderbolt-connectiviteit voor het eerst op een iPad beschikbaar waardoor je sneller dataverkeer hebt. Apple heeft ermee getest en de kans is aanwezig dat het ook in de productiemodellen wordt ingevoerd. Dit is handig om snel data te kunnen uitwisselen met externe schermen en opslagmedia. Macs zijn al jarenlang voorzien van Thunderbolt-ondersteuning, maar de huidige iPad Pro en iPad Air hebben standaard USB-C-poorten. Je kunt er wel externe apparaten op aansluiten, maar niet alle functies werken die je op een Mac beschikbaar hebt.

De A14X processor zou op hetzelfde niveau liggen als de M1-chip in de MacBooks en Mac mini. Ook is de camera verbeterd.

Op z’n vroegst in april

Bloomberg’s informatie sluit aan bij eerdere voorspellingen van analist Ming-Chi Kuo. Het is niet de eerste keer dat we horen over de introductie van mini-LED op het grotere 12,9-inch model. DigiTimes heeft ook aangegeven dat de nieuwste iPad Pro met mini-LED op z’n vroegst in april komt. Mogelijk wordt hiervoor een speciaal event georganiseerd. Er werd gesproken over 23 maart, maar naarmate die datum dichterbij komt lijkt het er meer op dat we een event in april krijgen.

Apple zou verder plannen hebben om een dunner en lichter basismodel van de iPad uit te brengen, meldt Bloomberg. Die zou later dit jaar uit moeten komen. Ook zou er worden gekeken naar een vernieuwde iPad mini met een groter scherm.