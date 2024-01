Meta denkt de "Android van headsets" te kunnen worden, nu de Vision Pro op de markt is. Gebruikers zien de mogelijkheden van de Vision Pro, vinden dat de prijs te hoog ligt en kiezen daarna voor het goedkopere alternatief, de Meta Quest 3. Althans, dat is waar Meta op hoopt.

Meta denkt fors mee te kunnen profiteren van de Vision Pro-release, die deze week plaatsvindt. Het bedrijf denkt dat Apple’s headset de interesse in de Quest 3 kan versterken en heeft daarom al wat aanpassingen gedaan, zo meldt The Wall Street Journal. Voorheen sprak het bedrijf over de metaverse, waarbij mensen in een virtuele realiteit werken en spelen. Nadat Apple zich kritisch uitliet over de metaverse, horen we deze term ook bij Meta een stuk minder, ook al is de huidige bedrijfsnaam ervan afgeleid. CEO Tim Cook vroeg zich af of “de gemiddelde persoon je kan vertellen wat de metaverse is” en Apple’s marketingman Greg Joswiak zei dat ‘metaverse’ een term is die hij nooit zal gebruiken.

Meta richt zich meer op mixed reality

Meta richt zich dan ook steeds meer op mixed reality, waarbij gebruikers virtuele beelden in hun eigen omgeving kunnen zien. Daarnaast heeft Meta wat aanpassingen gedaan ten opzichte van de Quest 2, die met controllers te besturen was en de werkelijke wereld in zwart-wit liet zien. Bij de Quest 3 zijn handgebaren toegevoegd en is de wereld om je heen in kleur te bekijken.

Dit hebben we Tim Cook nog niet zien doen: een selfie met headset. Mark Zuckerberg deed het wel met de Meta Quest 3.

The Wall Street Journal sprak met mensen die bekend zijn met de ontwikkelingen binnen Meta en daaruit bleek dat het management (waaronder Mark Zuckerberg) optimistisch is over het effect dat de Vision Pro zal hebben. Nu Apple ook headsets maakt, is dat een bevestiging dat het een echte productcategorie is en zal het meer consumenten aantrekken. De Quest is daarbij een aantrekkelijk alternatief als je je geen Vision Pro kunt veroorloven, net zoals je een goedkope Android-smartphone neemt als je je geen geld hebt voor een iPhone.

Meta werkt al aan dure Vision Pro-concurrent

Ondertussen zijn er twee tegengestelde ontwikkelingen gaande. Apple zou werken aan een goedkopere Vision-headset, terwijl Meta juist van plan is om een duurdere Quest Pro-headset te maken. Meta en diverse dochterondernemingen van LG zouden gezamenlijk bezig zijn met toekomstige versies van de Quest Pro. LG Electronics voert daarbij de assemblage uit, terwijl LG Energy en LG Innotek de batterijen en andere componenten leveren. De micro-OLED-schermen worden geleverd door LG Display.

Bronnen uit de industrie beweren dat de nieuwe headset van Meta en LG naar verwachting in 2025 op de markt komt met een prijskaartje van rond de $2.000,-. De huidige De huidige Meta Quest Pro kost $1.000,- en beschikt over een 2K LCD-scherm voor elk oog, vijf camera’s en een Snapdragon XR2-chip. In vergelijking daarmee is de Vision Pro een stuk geavanceerder: daarin zit een micro-OLED-scherm, een M2-chip, R1-chip en tien camera’s (zes om rond te kijken en vier om je oogbewegingen te meten). Door de prijs van de Quest Pro te verhogen kan Meta krachtiger hardware inbouwen om beter te kunnen concurreren met de Vision Pro.

De Meta Quest 3 is al gewoon verkrijgbaar en ligt voor rond de €550,- in de winkel, terwijl de duurdere versie met meer opslag rond de €700,- kost.