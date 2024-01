Apple heeft de eis dat apps 'Sign in with Apple' moeten gebruiken, een stuk soepeler gemaakt. Dit is te lezen in de App Store-richtlijnen, die iets in tekst zijn gewijzigd. Het geldt voor apps die inlogopties van derden gebruiken, zoals Google, Facebook en X.

Voorheen waren deze apps verplicht om ook Sign in with Apple aan te bieden. Nu vervalt deze eis gedeeltelijk, zo valt te lezen uit de aangepaste richtlijnen. Het is niet meer verplicht om Apple’s eigen inlogmethode aan te bieden, maar er moet wel een ‘aanvullende inlogservice met gelijkwaardige privacyfuncties’ aanwezig zijn. Deze privacyfuncties houden in dat alleen de naam en het e-mailadres van de gebruiker mogen worden verzameld, dat de gebruiker het e-mailadres privé kan houden en dat de inlogservice de gebruikers niet op de voet volgt tijdens interactie met de app. Er zijn echter niet zoveel alternatieven die hieraan voldoen, waardoor ontwikkelaars alsnog aangewezen zijn op Apple.

‘Sign in with Apple’ ging in juni 2019 van start als een manier om veilig in te loggen. Aanvankelijk golden er nog iets strengere richtlijnen. Toen dat ophef veroorzaakte, versoepelde Apple de richtlijnen voor het eerst. Nu komt er opnieuw een (kleine) versoepeling bij. De nieuwe regels gelden wereldwijd, dus niet alleen in de EU.

Er zijn net als voorheen vier uitzonderingen:

De app maakt uitsluitend gebruik van de eigen accountconfiguratie- en aanmeldingssystemen van het bedrijf.

De app is een onderwijs- of bedrijfsapp, waarbij de gebruiker zich moet aanmelden met een bestaand onderwijs- of bedrijfsaccount.

De app maakt gebruik van een door de overheid of de bedrijfstak ondersteund burgeridentificatiesysteem of elektronische ID om gebruikers te authenticeren.

De app is een client voor een specifieke service van derden en gebruikers moeten zich rechtstreeks aanmelden bij hun e-mail, sociale media of andere accounts van derden om toegang te krijgen tot hun inhoud.

De meeste consumentenapps kunnen geen gebruik maken van deze uitzonderingen, tenzij ze alleen een eigen aanmeldmethode gebruiken. Apple heeft waarschijnlijk goed nagedacht over de aangepaste richtlijnen, waardoor er wel de schijn van iets meer openheid wordt gegeven, maar er in feite niet zoveel zal veranderen.