Je vraagt je misschien af wanneer Apple met een nieuwe iMac komt. Helaas is daar nu nog geen duidelijk zicht op, want een nieuwe iMac met M3-chip zou op z'n vroegst pas eind 2023 komen.

In april 2021 kondigde Apple, na jarenlange stilte, eindelijk een gloednieuwe iMac aan. Naast het splinternieuwe design, maakte de iMac ook de sprong naar de Apple Silicon-chip. Het ging om de M1-versie, Apple’s eerste eigen Mac-chip. Maar inmiddels zijn we al aanbeland bij de M2-, M2 Pro- en M2 Max-chips en is het alweer bijna twee jaar geleden dat de iMac uitgebracht werd. Maar volgens Mark Gurman hoeven we niet te rekenen op een spoedige update.



‘Nieuwe iMac pas eind 2023 op z’n vroegst’

In de vraag-en-antwoord-sectie van zijn nieuwsbrief, zegt Gurman dat het erop lijkt dat er voorlopig geen nieuwe iMac komt. Hij denkt namelijk dat Apple voor de iMac de M2-generatie overslaat en dus kiest voor de M3-chip. Maar de vraag is dan wanneer de M3-chip al klaar is. Apple bracht de M2-chip in juni 2022 uit, dus het zal nog minstens tot na de zomer van 2023 duren voordat de M3-chip in zicht komt. Mark Gurman denkt dan ook dat de nieuwe iMac met M3-chip pas op z’n vroegst aan het eind van 2023 uit zou kunnen komen. Maar een release in 2024 is ook zeker niet uitgesloten.

Gebruikers van een oudere iMac die op zoek zijn naar een nieuw exemplaar, kunnen dus voorlopig nog alleen terecht bij het 2021-model. Hoewel die ook nog steeds erg goed presteert en er modern uit ziet, kunnen we ons voorstellen dat je liever geen M1-versie van een nieuwe Mac wil. Naast de iMac verkoopt Apple ook nog de M1-versie van de MacBook Air, maar daar is in de zomer van vorig jaar wel een opvolger met M2-versie van verschenen.

Naast de M3-chip, verwachten we voor een nieuwe iMac weinig andere verbeteringen. Het design zal waarschijnlijk ongeveer hetzelfde blijven. Updates die we verder verwachten, zijn ondersteuning voor wifi 6E en meer upgradeopties met bijvoorbeeld meer opslag en RAM. Overigens zou er bij Apple ook nog een grotere nieuwe iMac in ontwikkeling zijn, maar de status daarvan is niet helemaal duidelijk. We weten nog niet welke chip hierin komt en wanneer deze zogenaamde iMac Pro verschijnt.

Apple heeft dit jaar al twee nieuwe Macs uitgebracht, namelijk de 14- en 16-inch MacBook Pro 2023 en de nieuwe Mac mini 2023. Al deze modellen hebben variaties van de M2-chip ingebouwd. Er gaan verder ook nog geruchten over een nieuwe MacBook Air en Apple gaat dit jaar waarschijnlijk de nieuwe Mac Pro uitbrengen. In onze vooruitblik op de Mac in 2023 lees je er meer over.