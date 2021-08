iPhones en Macs zullen in 2022 waarschijnlijk voorzien zijn van 3 nanometer-chips, in plaats van de huidige 5 nanometer-chips. Maar Apple is daarmee niet de eerste.

‘3nm chips in de 2022 iPhones’

Apple loopt over het algemeen voor als het om chips gaat. In 2022 kunnen we ook weer een mooie ontwikkeling verwachten: in plaats van een 5nm-proces zullen de chips worden gemaakt met een 3nm-proces. Het is te danken aan leverancier TSMC, die grote sprongen vooruit heeft gemaakt in de productie. En het gaat snel, want Apple is nog maar in 2019 overgestapt op 5 nanometer. Er is echter een probleem: volgens Taiwanese bronnen zou Intel de eerste exemplaren hebben bemachtigd en gaat Intel er ook met de meerderheid van de productie vandoor. Voorheen zorgde Apple dat ze als eerste aan de beurt waren en betaalde graag wat extra om de nieuwste chips te kunnen inkopen.



Steeds kleiner, steeds krachtiger

In een paar jaar van 28nm naar 3nm

Kleiner is in dit geval beter: hoe kleiner de transistoren, hoe meer er op een chip passen, waardoor de performance omhoog gaat. Ook zijn daardoor nieuwe hardwarefuncties mogelijk. Een andere optie is het aantal transistoren hetzelfde te houden, maar de chip kleiner te maken. Daardoor neemt ook de performance toe, wordt de chip zuiniger en produceert het minder hitte. Vandaar dat chipmakers naar steeds kleinere waarden streven.

De afgelopen jaren is het snel gegaan. De Apple A7 uit 2013 was de eerste 64-bit processor in een smartphone (de iPhone 5s) en werd geproduceerd met een 28 nanometer-proces. Hierbij bevinden zich 1 miljard transistoren op een oppervlak van een vierkante centimeter.

De iPhone 11-serie was de eerste breed verkrijgbare smartphone die overstapte naar 5nm-chips en nu zijn er alweer plannen voor nóg kleiner. De Mac zal waarschijnlijk al snel de overstap naar 4nm en volgens DigiTimes (paywall) zit leverancier TSMC daarna alweer op schema om naar het nieuwe 3nm productieproces over te stappen:

TSMC is on track to move its 3nm process technology to volume production in the second half of 2022 for Apple’s devices, either iPhones or Mac computers, according to industry sources.

De massaproductie kan in de tweede helft van 2022 beginnen – net op tijd voor de iPhone 14. Afgelopen januari en juni beweerde DigiTimes ook al de overstap naar 3 nanometer.

Wat gaat Intel doen?

Intel zou echter al in mei 2022 de eerste leveringen krijgen, waarbij de massaproductie in juli start. Dit is minimaal een halfjaar eerder dan voorheen werd gedacht en het is in tegenspraak met de berichten van DigiTimes. Intel zou het willen gebruiken voor de nieuwste processorgeneratie ‘Arrow Lake’. Die wordt pas in de loop van 2023 onthuld, dus er is nog kans dat Apple alsnog de eerste is met een werkend consumentenproduct: de iPhone 14. Voor de meest gebruikers zal het niet zoveel uitmaken: we krijgen de iPhone 14 toch niet eerder dan in september of oktober.