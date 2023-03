We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

Traditioneel tv-kijken doen we nauwelijks meer. Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video zijn belangrijker dan ooit. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben genoeg te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



The Problem with Jon Stewart (S02)

Opnieuw zes afleveringen van het actualiteitenprogramma met Jon Stewart, bekend van The Daily Show. Ook in het tweede seizoen staat elke aflevering één onderwerp centraal.

The Mandalorian (S03E01)

Te zien bij: Disney+

Het kan je niet ontgaan zijn: er zijn iPhone-hoesjes en allerlei andere merchandise verschenen om de terugkeer van The Mandalorian te vieren. Op dit moment is alleen de eerste aflevering van het derde seizoen te zien. De serie speelt zich af na de val van het Galactisch Keizerrijk en voor de opkomst van de First Order. Het volgt een eenzame premiejager in de buitenrand van het sterrenstelsel.

Chris Rock: Selective Outrage

Een nieuwe stand-up-show van Chris Rock. Wordt live gestreamd, maar is later ook gewoon terug te kijken.

Clerks III

Te zien bij: Netflix

Randal krijgt een hartaanval en komt tijdens zijn herstel tot een grote conclusie. Z’n leven heeft niets betekend en hij heeft alleen in een filmwinkel gewerkt. Samen met Dante bedenkt hij een plan; hij besluit zelf een film te maken.

Sex/Life (S02)

Te zien bij: Netflix

Het wilde seksuele verleden van een vrouw botst met het heden, waarin ze een getrouwde moeder is, als de bad boy-ex over wie ze nog fantaseert, terugkeert in haar leven.

De Zaak Menten (S01)

Te zien bij: Netflix

Journalist Hans Knoop wordt gewezen op de ernstige misdaden van Pieter Menten en besluit verhaal te gaan halen. Deze zaak zorgde in de jaren 70 voor veel reuring in zowel de media als de politiek. Gebaseerd op een waargebeurd verhaal.

Dr. Knock

Te zien bij: HBO Max

Knock is een briljante voormalige zwendelaar die nu een arts is. Hij verhuist naar een dorp in de Zwitserse Alpen om de praktijk van een collega over te nemen. Hij staat ervan versteld dat de zuivere berglucht en het verkwikkende klimaat de inwoners in een uitstekende gezondheid houdt. Knock is echter vastberaden om zijn fortuin te maken en overtuigt de bevolking ervan dat een gezond persoon ziek is maar het niet weet. Als meester in de kunst van de verleiding en manipulatie diagnosticeert hij iedereen met een ziekte, zowel echt als denkbeeldig.

Luden

Te zien bij: Amazon Prime Video

Het gangsterepos Luden is gebaseerd op ware gebeurtenissen, en vertelt het verhaal van de opkomst van de Nutellabende, het beroemdste prostitutiekartel aan Hamburgs legendarische Reeperbahn, in de jaren 1980. Het opmerkelijke kartel verandert de rosse buurt St. Pauli in een glamoureuze plek, maar ontketent ook een machtsstrijd met de gevestigde pooiers van de GMBH.

All-in: Team Jumbo-Visma (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

Voor de zesdelige sport documentaireserie All-in: Team Jumbo-Visma is, de volgens UCI ranking beste wielerploeg ter wereld, een jaar lang achter de schermen gevolgd. In het ongekende succesjaar 2022, waarin de ploeg de Tour de France wint, is niets verborgen gebleven voor de camera’s, wat een unieke inkijk geeft in de succesformule van de wielerploeg. In de sportdocumentaireserie, geproduceerd door Southfields Stories, zien we de kopmannen Wout van Aert, Tom Dumoulin, Jonas Vingegaard en Primoz Roglic niet alleen op de fiets en rondom de koers, maar ook in hun privéleven. Het resulteert in een onthullend document waarin niets geheim blijft. De felle discussies in de bus, twijfels op de hotelkamer, de pijn van verliezen en de zoete smaak van winnen: alles is in beeld.

In de sportdocumentaireserie is de kijker er vanaf het eerste moment bij. Op het trainingskamp eind 2021 legt sportief directeur Merijn Zeeman de basis om tweevoudig Tour-winnaar Tadej Pogacar van de troon te stoten. Via de voorbereidende koersen en hoogtestages is van binnenuit zichtbaar hoe de grootste ambitie wordt waargemaakt: de Tour de France winnen. Waar iedereen erop rekent dat de ervaren Primoz Roglic de aangewezen man namens Team Jumbo-Visma is om het geel te veroveren, is het juist zijn leerling Jonas Vingegaard die de grootste wielerwedstrijd ter wereld wint. Wout van Aert maakt het succesverhaal compleet door ook nog de puntentrui te winnen. Het is voor het eerst in 25 jaar dat een ploeg zowel de gele als de groene trui mee naar huis neemt en bovendien sleept het team ook nog de bolletjestrui én zes etappezeges in de wacht.

Maar er is meer dan alleen de Ronde van Frankrijk. Zo zien we ook Tom Dumoulin die weer op de fiets stapt na een sabbatical. Zijn zoektocht begint met een hoogtestage in Colombia, maar in de Giro d’Italia blijkt dat een terugkeer aan de top er niet meer in zit. Vrij snel daarna besluit hij zijn fiets voorgoed op te bergen, wat leidt tot een openhartige Dumoulin op het strand in Sydney.

All-in: Team Jumbo-Visma is een sport documentaireserie over vriendschap, teamspirit, twijfels, de pijn van het vallen en de vreugde van het opstaan. All-in: Team Jumbo-Visma is geproduceerd door Southfields Stories. Auteur Frank Heinen heeft actief meegeschreven aan de serie. Ook komen onafhankelijke experts aan het woord, zoals wielerjournalisten en voormalig topwielrenner Tom Boonen.

De Vrienden Van Amstel LIVE (S15)

Te zien bij: Videoland

Registratie van de extra editie van dit muziekspektakel vanuit Ahoy. Diverse artiesten zorgen weer voor spetterende optredens in de grootste kroeg van Nederland.

Devotion

Te zien bij: Pathé Thuis

Tom Hudner en Jesse Brown worden tijdens de Koreaoorlog geselecteerd voor de luchtmacht. Er groeit er een hechte vriendschap tussen de twee, die op de proef wordt gesteld wanneer één van hen op vijandelijk gebied wordt neergeschoten.

R.M.N.

Te zien bij: Pathé Thuis

Vlak voor kerst keert Matthias van Duitsland terug naar zijn ouderlijke dorpje in Transsylvanië. Daar aangekomen blijkt de rust in de gemeenschap hevig te zijn verstoord door de komst van buitenlandse arbeiders.