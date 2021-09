De iPhone 13-serie is nu een aantal dagen in handen van gebruikers en dat kan maar één ding betekenen: de eerste bugs en problemen hebben zich alweer voorgedaan. Van widgets die niet goed werken tot scherpe randjes: we lopen de tot op heden bekende hardware- en softwareproblemen met je langs.

iPhone 13 problemen

Nu de eerste exemplaren van de iPhone 13-serie zijn afgeleverd bij hun nieuwe eigenaar, gaan steeds meer gebruikers aan de slag. Zoals elk jaar doemen dan al snel de eerste problemen op. In dit overzicht zetten we ze voor je op een rijtje. Daarbij is het goed om je te realiseren dat het vaak maar om een kleine groep getroffenen gaat. Het hoeft niet te betekenen dat ook jij bij het uitpakken van je iPhone 13-toestel wordt bedolven onder een berg kommer en kwel. Maar mocht je toch wat zijn tegengekomen, dan is het goed om te weten dat jij niet de enige bent.

#1 Apple Watch ontgrendelt iPhone 13 niet

Het is altijd een pak van je hart als Apple bepaalde bugs en problemen toegeeft, want dat betekent dat er iets aan wordt gedaan. Dat is het geval met deze bug, waarbij je je iPhone 13 niet met je Apple Watch kunt ontgrendelen. De functie werd al in iOS 14.5 afgelopen april ingevoerd om het makkelijker te maken om je toestel te ontgrendelen als je een gezichtsmasker draagt. Je hoeft dan geen pincode meer in te tikken. Op de iPhone 13 blijkt het ontgrendelen met je Apple Watch echter niet altijd te werken. Het supportartikel #HT212828 gaat erop in en Apple belooft dat het in een komende iOS-update opgelost zal worden. Tot die tijd raadt Apple aan om de functie uit te schakelen. Erg rampzalig is deze bug niet, vervelend wel.

#2 Apple Watch niet gekoppeld na overstappen

De volgende bug kan voor sommige mensen oneindige frustratie teweeg brengen. Een mooie verbetering in iOS 15 is dat het overstappen naar een nieuwe iPhone beter is geregeld. Heb je een Apple Watch, dan krijg je tijdens het proces ook meteen de vraag of je je Apple Watch wilt overzetten naar je nieuwe iPhone. Dat klinkt handig, maar er kan iets misgaan. Zo kregen we op de iCulture-redactie te maken met twee problemen:

Probleem 1: De Apple Watch was wel losgekoppeld en vervolgens aan de nieuwe iPhone gekoppeld, maar er was daarbij geen nieuwe backup gemaakt. Er was nog wel een backup van de voorgaande dag, maar daarbij raak je een deel van de voortgang van je activiteitenringen kwijt.

Probleem 2: De Apple Watch was na het overzetten aan geen van beide iPhones gekoppeld. De enige remedie was het wissen van de Apple Watch, maar daarbij kan geen backup meer worden gemaakt (daarvoor is immers een koppeling met een iPhone nodig). Na het handmatig koppelen met de nieuwe iPhone waren aanvankelijk alle workout-activiteiten en -badges weg. Later verschenen wel de normale badges, maar niet de speciale uitdagingen voor bijvoorbeeld National Park Day. Meerdere mensen melden er last van te hebben en ook op de iCulture-redactie kregen we er helaas mee te maken.

Maak je je niet zo druk om je workout-activeiten en -badges, dan is er niets aan de hand. Maar heb je de afgelopen jaren zorgvuldig al je medailles bij elkaar gespaard dan is het natuurlijk erg frustrerend. Zeker omdat het badges-systeem al vanaf het begin met bugs te maken heeft. Soms krijg je je medaille wel op de iPhone en niet op de Watch, of omgekeerd.

#3 Apple wil meteen je oude iPhone wissen – doe het niet!

Dit is niet zozeer een bug en het is ook niet eens specifiek voor de iPhone 13, maar wel iets wat problemen kan gaan opleveren. Bij het overstappen naar je nieuwe iPhone 13 krijg je nu veel meer begeleiding. Na afloop van het proces stelt Apple voor om je oude iPhone meteen maar even te wissen, zodat je deze klaar is om doorgegeven of doorverkocht te worden. Doe dit niet meteen! Het overzetten van je DigiD, ING, authenticatie-apps en dergelijke werkt een stuk makkelijk als je je oude iPhone nog hebt. Die staat vaak nog geregistreerd als je ‘vertrouwde device’. Controleer eerst op je nieuwe iPhone of alle apps die je wilt gebruiken al goed zijn overgezet en geactiveerd. Met een paar taps zet je bijvoorbeeld je DigiD over en heb je je coronapas op je nieuwe toestel staan. Dat kan ook als je vorige iPhone is gewist, maar dan is het nét iets omslachtiger.

#4 Widgets niet goed teruggezet

Na het terugzetten van de backup op je iPhone 13 merk je dat de widgets niet meer goed werken. Bij sommige gebruikers blijken de widgets niet meer goed te zijn teruggezet, waardoor ze aanvankelijk leeg zijn. Apple is op de hoogte van deze bug en schrijft in een supportartikel dat eraan gewerkt wordt. Het zou gaan om “een beperkt aantal” toestellen. Het geldt voor alle iPhone 13-modellen en de iPads die sinds vrijdag officieel in de verkoop zijn gegaan.

Een oplossing is er niet, behalve het handmatig weer opnieuw instellen van je widgets. Ook niet rampzalig, maar leuk is anders.

#5 Geen toegang tot Apple Music

Dit probleem speelt niet alleen op de nieuwe iPhones, maar ook op de iPads. Apple zegt dat het terugzetten van een backup problemen kan opleveren met Apple Music op de nieuwe toestellen. In een supportdocument is te lezen dat sommige gebruikers geen toegang meer tot de instellingen en muzieknummers van Apple Music. Je kunt de dienst daardoor tijdelijk niet gebruiken. Gelukkig is dit probleem snel opgelost: door na ontvangst van je nieuwe toestel eerst te gaan updaten. De getroffen toestellen zijn de iPhone 13-serie, iPad 9e generatie (2021) en de iPad mini 6 (2021), die allemaal sinds vrijdag in handen van gebruikers zijn.

Het probleem doet zich niet voor bij mensen die hun toestel als nieuw hebben ingericht, zonder een backup terug te zetten. We noemden dit probleem ook al in onze lijst met iOS 15 bugs en problemen.

#6 Scherpe randjes van de iPhone 13

Gebruik je je iPhone zonder hoesje, dan is het een goed idee om eens met je vinger rondom de metalen rand te gaan. Vooral bij de stalen rand van de iPhone 13 Pro-modellen kunnen er soms venijnig scherpe randjes zijn. Dit lijkt een productieprobleem, waarbij de randen en knoppen niet goed zijn afgewerkt. Merk je dat jouw iPhone erg scherpe knoppen heeft, dan kun je het beste even teruggaan naar de winkel of overstappen op een hoesje. Zelf met een vijl aan de slag gaan is bij zo’n nieuw toestel echt niet de bedoeling.

#7 CarPlay werkt niet

Sommige mensen merken dat CarPlay niet goed werkt. Zodra je muziek wilt afspelen via Apple Music, Spotify of een andere muziekdienst zal CarPlay meteen de verbinding kwijtraken. Dit gebeurt zowel draadloos als bekabeld. Ook in de beta van iOS 15.1 doet het probleem zich voor.

Het lijkt te maken te hebben met de equalizer-instellingen in iOS. Schakel je dit uit, dan werkt CarPlay hopelijk wel weer goed. Een andere oplossing is om alle instellingen te resetten (niet te wissen).

Staat jouw probleem niet in deze lijst? Laat het weten via het reactieformulier of in de reacties onder dit artikel. Heeft jouw probleem meer te maken met iOS 15, dan staat het mogelijk al in onze lijst met iOS 15 bugs en problemen.