Geen mini meer, wel een extra Max

Gurman heeft een wekelijkse nieuwsbrief, waarin hij de nieuwste beruchten verspreidt. Deze keer buigt hij zich over de iPhone 14 en beweert dat er een ‘compleet herontwerp’ van de iPhone 14 aan komt. Dat de wijzigingen dit jaar wat minder spectaculair zijn komt volgens Gurman omdat de Apple-engineers achter de schermen werken aan grotere dingen die meer tijd nodig hebben. Analist Ming-Chi Kuo beweerde eerder al dat Apple in 2022 stopt met het mini-model en dat er een ‘punch-hole design’ aan komt. Een dergelijk cameragaatje is al te zien in enkele iPhone-renders die op basis van geruchten zijn gemaakt. Ook geruchtenlekker Jon Prosser beweert dat er een punch-hole design aan komt en zegt dat hij afbeeldingen heeft gezien van een iPhone 14 Pro Max zonder notch. Gek genoeg tonen de renders van deze iPhone 14-modellen nog wel een plat model met vlakke zijkanten, waardoor je moeilijk van een ‘compleet redesign’ kunt spreken.



Standaard iPhone 14

iPhone 14 Max

Twee iPhone Pro-modellen

Bij de smartphones van volgend jaar zou Apple zich willen richten op de ‘iPhone 14 Max’, een groter instapmodel. De line-up van 2022 zou er dan als volgt uit zien:

Het is nog onduidelijk of die Touch ID onder het scherm krijgen. Apple zou er volgens Kuo wel mee bezig zijn, maar of dat lukt voor de 2022-modellen is nog onduidelijk. Het komt in ieder geval in de 2023 iPhones en daarna volgt dan in 2024 een opvouwbaar design. Apple heeft hiervoor eigen plannen, die binnen een paar jaar werkelijkheid moeten worden. Ook Gurman denkt dat de ‘iPhone Fold’ in 2024 uitkomt.

De iPhone 13-serie is net verschenen, maar nu liggen al geruchten over de opvolger op straat. Er verschenen al wat renders die de vermoedelijke iPhone 14 moeten voorstellen. Daarbij is geen notch meer te zien en ook de camerabult (die dit jaar bij de iPhone 13-serie extra groot is) is daarbij verdwenen. De TrueDepth-camera zou onder het scherm verstopt kunnen worden, zodat je het nauwelijks meer ziet.