High-end lenzen voor iPhone 12

De lenzen zijn bedoeld voor de camera’s aan de achterkant van de iPhone 12, meldt Ming-Chi Kuo in een researchnotitie. Ze worden gemaakt door een bestaande productiepartner van Apple, Larvan. Vergeleken met voorgaande jaren is de periode waarin Largan bezig gaat met het produceren van lenzen verschoven met zo’n vier tot zes weken. Dit kan betekenen dat de iPhone 12 ook met dezelfde periode is vertraagd. Voorheen lag de piek in productie tussen augustus en oktober, nu zou dat tussen september en november kunnen liggen, schrijft Kuo.



Kleine vertraging

Waarschijnlijk heeft het coronavirus hiermee te maken, al komt dit niet ter sprake in de notitie van Kuo. Recente geruchten wekken de indruk dat Apple de introductie van nieuwe iPhones zal verschuiven van september naar oktober. De analist geeft geen verdere details over wat voor type lenzen Apple dan gaat gebruiken, maar uit eerdere notities blijkt dat hij 7P-lenzen verwacht, die uit zeven elementen bestaan. Dit moet leiden tot verbeterde beeldkwaliteit in vergelijking met de iPhone 11 Pro, waarvan de ultragroothoeklens over vijf elementen beschikt. De telefoto- en groothoeklens zouden bestaan uit twee maal zes elementen.

Mogelijk gaat Apple deze ‘high-end’ lenzen inbouwen in de topmodellen van dit jaar, te weten de iPhone 12 Pro en de iPhone 12 Pro Max. De namen hiervan zijn nog niet zeker, want Apple heeft wel eens de neiging om de naamgeving weer compleet om te gooien.

Het topmodel wordt de 6,7-inch Pro Max met mogelijk een LiDAR Scanner, zoals je ook in de nieuwste iPad Pro’s vindt. Ook zou het design meer lijken op de iPad Pro. Binnenin vinden we een nieuwe A14-processor, die Apple in aangepaste vorm ook in Macs wil inbouwen, 5G-connectiviteit en een kleinere TrueDepth-notch. Of er ook een 120Hz ProMotion-scherm in zit, is voor ons een vraag en voor Apple een weet.