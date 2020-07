Euroconsumers wil 60 euro per klant van Apple

De groep opereert onder de naam Euroconsumers en bestaat uit het Belgische Test Aankoop, OCU (Spanje), Deco-Proteste (Portugal), AltroConsumo (Italië) en Proteste (Brazilië). Laatstgenoemde is niet Europees, maar doet toch mee. Het plan is om Apple zover te krijgen dat ze 60 euro betalen aan iPhone-gebruikers die zich gedupeerd voelen, omdat Apple aan ‘geplande veroudering’ zou doen. Apple brengt als een van de weinig fabrikanten nog jarenlang updates voor producten uit, waardoor je zeker vijf jaar voorzien wordt van nieuwe functies. Maar deze claim gaat over een heel ander voorval, van een paar jaar geleden.



Het gaat om een update die Apple eind 2017 uitbracht en die te maken heeft met de functie Batterijconditie. Apple schroefde de performance van toestellen met versleten batterijen omlaag, om te voorkomen dat ze plotseling zouden uitvallen. Later werd er een schakelaar in iOS toegevoegd, waarmee je de functie kunt uitschakelen. Toch vindt de organisatie dat de levensduur van de producten “kunstmatig wordt verkort”. Geplande veroudering is een term die bijvoorbeeld wordt gebruikt als producten na verloop van tijd bewust kapot gaan, zodat mensen genoodzaakt zijn iets nieuws te kopen.

Het gaat om de update iOS 10.2.1 voor de iPhone 6, iPhone 6s (Plus) en iPhone SE uit 2016. Daarna volgden soortgelijke updates voor de iPhone 7 en 8. De update verlaagt de prestaties om piekbelasting te voorkomen. Bij verouderde accu’s zou zo’n piekbelasting te belastend kunnen zijn, waardoor het toestel uitvalt. Apple maakte een fout door de update stilletjes in te voeren, zonder gebruikers te informeren.

25 miljoen boete in Frankrijk

Het is mogelijk dat Euroconsumers iets voor elkaar krijgt. Begin 2020 kreeg Apple in Frankrijk een boete van 25 miljoen euro van de Franse Autoriteit Consument & Markt. Blijkbaar heeft dit de consumentenorganisaties op het idee gebracht om ook in actie te komen. Op 11 juni dienden ze een brief in bij Apple, met het doel om een vergoeding voor Europese consumenten voor elkaar te krijgen. Op 2 juli volgden een nieuwe brief. Euroconsumers heeft Apple 15 dagen de tijd gegeven om te reageren en dreigt dan met juridische stappen.

Alles over het bewust trager maken van iPhones en de functie Batterijconditie lees je in onze eerdere artikelen.