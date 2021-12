iCulture Vandaag: dit was vrijdag 24 december 2021

Wat gebeurde er op Apple-gebied op vrijdag 24 december 2021? We zetten alle artikelen dagelijks op een rij in iCulture Vandaag.

Groot nieuws vandaag vanuit de Nederlandse Autoriteit Consument en Markt: de ACM oordeelt dat Apple andere betaalmethodes moet toestaan. Het geldt echter alleen voor dating-apps. Verder lees je vandaag meer over Source Based Tone Mapping. Deze techniek kan in theorie het HDR-beeld van je Apple TV verbeteren, maar komt het er ook echt van? Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!

Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Ga je nog op bezoek bij vrienden of familie, maar heb je geen cadeau? Bekijk hier last-minute cadeautips voor Apple-fans!

Met deze tips kun je je kerstdiner fotograferen als een pro.

Apps

Voor spelletjesavonden zijn dit de beste bordspellen voor de iPad.