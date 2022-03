De iPhone SE 2022 biedt een aantal vernieuwingen, maar er ontbreken er ook een paar. In dit artikel zetten we 8 kleinere ontdekkingen en details over de iPhone SE 2022 voor je op een rij.

Details: ontdekkingen over de nieuwe iPhone SE 2022

Twee jaar na het vorige model is de nieuwe iPhone SE 2022 officieel aangekondigd. De belangrijkste verbeteringen zijn de snellere A15-chip en ondersteuning voor 5G, maar er zijn ook nog wat andere details opgedoken waar Apple niet uitgebreid over gesproken heeft. Ook zijn er misschien details van de iPhone SE 2022 die je gemist hebt. We hebben ook nog wat andere ontdekkingen gedaan rondom de nieuwe iPhone SE 2022.



#1 Camera: nu met Deep Fusion, fotografische stijlen en HDR 4 (maar geen nachtmodus)

Apple heeft de camera in de iPhone SE 2022 verbeterd, zonder iets hardwarematigs aan de cameralens aan te passen. Er zit nog steeds een enkele 12-megapixel camera op, maar dankzij de snellere A15-chip met nieuwe Neural Engine zijn er toch wat meer mogelijkheden bijgekomen. Met Deep Fusion worden je foto’s pixel voor pixel geanalyseerd en gecombineerd, zodat de belichting verbeterd wordt en de details naar voren komen. Apple heeft ook de fotografische stijlen toegevoegd, waarmee je van tevoren de stijl van een foto kan kiezen zonder dat huidtinten en de elementen als de lucht er onnatuurlijk uit zien. En met HDR 4, de nieuwste versie van deze techniek, zorgt er ook voor dat huidtinten, luchten en andere elementen er mooier uit zien.

Maar wat goed is om te weten, is dat de iPhone SE 2022 geen nachtmodus heeft. Dit blijft voorbehouden aan de iPhone 11 en nieuwer. Ook is de frontcamera hetzelfde gebleven, met een 7-megapixel lens.

#2 Betere batterijduur: zoveel langer is het

De iPhone SE 2022 heeft een langere batterijduur. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit mogelijk gemaakt wordt door een fysiek grotere batterij of uitsluitend door optimalisaties van de efficiëntere chip, maar dat laatste speelt sowieso een rol. Ter vergelijking vind je hieronder de batterijduur van het nieuwe en vorige model:

iPhone SE 2022 iPhone SE 2020 Batterijduur (video afspelen) Tot 15 uur Tot 13 uur Batterijduur (video streamen) Tot 10 uur Tot 8 uur Batterijduur (audio afspelen) Tot 50 uur Tot 40 uur

Onthoud wel dat de iPhone 13 mini bijvoorbeeld een langere accuduur heeft (respectievelijk 17 uur, 13 uur en 55 uur). Ondanks de verbetering in batterijduur, heeft de iPhone SE 2022 nog steeds de kortste batterijduur.

#3 Sterker glas, maar geen Ceramic Shield

Apple liet bij de aankondiging trots weten dat de nieuwe iPhone SE 2022 “struikelproof” is met het “sterkste glas in een smartphone”. Hoeveel sterker het is ten opzichte van het voorgaande model moet nog blijken, maar de tekst suggereert dat Apple ook in dit model gebruikgemaakt heeft van Ceramic Shield. Ceramic Shield vinden we sinds de iPhone 12 in het voorste glas van de smartphones, waardoor het scherm valbestendiger is. Maar toch zit het bij de iPhone SE 2022 iets anders in elkaar: er zit geen Ceramic Shield in. Dat zit zo: Apple beschouwt Ceramic Shield als een apart type glas, een soort buitencategorie qua hardheid. De iPhone 12- en iPhone 13-series hebben dus nog steeds het sterkste scherm van alle iPhones, maar de iPhone SE 2022 heeft het sterkste glas als je puur kijkt naar andere iPhones zonder Ceramic Shield. Apple zegt zelfs dat het sterker is dan het glas van elke andere smartphone. Maar Apple houdt heel tactisch gezien de iPhones met Ceramic Shield daarbij buiten beschouwing.

#4 Waterbestendigheid gelijk gebleven

Je vraagt je misschien af hoe het zit met de waterbestendigheid. Apple heeft daarin helaas niets veranderd: de iPhone SE 2022 heeft een IP67 classificatie, wat wil zeggen dat je het toestel 30 minuten 1 meter diep onder water kan houden. Bij de nieuwe duurdere iPhones is de classificatie IP68, wat staat voor 30 minuten en 6 meter diep.

#5 Alleen standaard 5G (zelfs in de VS)

Apple heeft 5G toegevoegd aan de nieuwe iPhone SE, maar heeft daarbij uitsluitend gekozen voor sub-6GHz. Voor ons in Nederland maakt dat weinig uit: alle andere iPhones met 5G hebben ook alleen uitsluitend deze versie. Maar in de VS zijn iPhones ook voorzien van het veel snellere mmWave 5G. Dit is nog maar op een beperkt aantal plekken beschikbaar, maar wordt vaak gezien als de échte versie van 5G. Maar deze variant vind je dus niet in de iPhone SE 2022, zelfs niet in landen waar de netwerken dit wel ondersteunen.

#6 Geen U1-chip

Apple introduceerde bij de iPhone 11 in 2019 de U1-chip met Ultra-Wideband. Deze draadloze chip maakt zeer nauwkeurige locatiebepaling mogelijk, tot centimeters nauwkeurig. Dit wordt gebruikt voor de nauwkeurig zoeken-functie van de AirTag, waar je met een pijl gewezen wordt op de richting van je verloren voorwerp. Ook voor Apple’s CarKeys wordt deze functie gebruikt. De U1-chip ontbrak al in de iPhone SE 2020 en zit helaas ook niet in de iPhone SE 2022. De reden hiervoor is ons onbekend.

#7 Wel draadloos opladen, maar geen MagSafe

De iPhone SE 2022 ondersteunt draadloos opladen, net als het vorige model. Maar helaas zit er geen ondersteuning in voor MagSafe. Vlak voor het event ging er een gerucht dat Apple hier wel voor zou kiezen, maar dat is dus uiteindelijk niet het geval. De reden hiervoor is waarschijnlijk gebrek aan ruimte binnenin of de extra aanpassingen die nodig zijn om de magneten toe te kunnen voegen. Dat zou de iPhone SE 2022 waarschijnlijk weer duurder maken, aangezien elke wijziging in een bestaand ontwerp weer geld kost.

#8 De iPhone SE 2022 is duurder geworden

De nieuwe iPhone SE 2022 heeft een iets hoger prijskaartje gekregen. Waar het vorige model nog een adviesprijs van €489,- had, is dit bij de nieuwe iPhone SE 2022 gestegen tot €529,-. Dat is dus een prijsverschil van €40,-. Dit heeft mogelijk te maken met hogere kostprijs van onderdelen of extra functies als 5G, waardoor de marge die Apple hanteert met de oorspronkelijke prijs niet meer haalbaar was. Voor meer prijzen van de iPhone SE 2022 lees je ons aparte artikel.

In de VS is de prijs eveneens gestegen: van $399,- tot $429,-. Lees ook ons artikel waarom Apple-producten duurder zijn in Nederland dan in de VS.