Ben je geïnteresseerd in de aankomende iPhone SE 2022? Dan is het goed om na te denken over hoeveel opslag je wil hebben. In dit artikel lees je wat de verwachtingen zijn, ook over het werkgeheugen.

Er waren tot op heden geen geruchten over de opslag in de iPhone SE 2022 geweest. Maar de Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft nu op Twitter enkele van zijn voorspellingen gedeeld, onder andere dus over de opslag. Apple gaat bij de duurste iPhones uit 2021 los en geeft je zelfs de optie om tot 1TB te gaan met 6GB RAM, maar krijgt de iPhone SE 2022 ook zoveel opslag?



Opslag in de iPhone SE 2022: dit zijn de keuzes

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Nee, de iPhone SE 2022 krijgt géén optie voor 1TB opslag. Dat is voor de iPhone 13 Pro al voor de meeste mensen wat teveel van het goede, laat staan voor de doelgroep van de iPhone SE. Voor veel geïnteresseerden is er minder belang voor het hebben van de allergrootste opslagcapaciteit.

De voorganger van het aankomende model, de iPhone SE uit 2020, werd op de markt gebracht in die capaciteiten: 64GB, 128GB en 256GB. Die laatste optie verdween in september 2021, maar we verwachten dat het weer terugkeert in het nieuwe model. Dit vermoeden heeft ook de Apple-analist Ming-Chi Kuo. Ook is het realistisch dat de prijs gelijk blijft aan de introductieprijs van de iPhone SE 2020. Dit zijn de verwachtingen inclusief de prijzen:

Deze opslagcapaciteit is voor veruit de meeste mensen voldoende. Ons advies is om voor 128GB te gaan als dat binnen je budget past. Zo heb je meer zekerheid dat je er écht jaren mee vooruit kan en niet op een onhandig limiet stuit. Bekijk ook onze gids over iPhone opslag kiezen.

Bekijk ook Tips voor iPhone opslag kiezen: 128GB, 256GB, 512GB of misschien zelfs 1TB? Hoeveel iPhone-opslagruimte heb jij nodig? Is 64GB genoeg of heb je 128GB, 256GB of zelfs 512GB opslag nodig? Je leest het allemaal in dit artikel!

Overigens denkt de analist dat de nieuwe iPhone SE in dezelfde kleuren komt als het huidige model: zwart, wit en rood.

iPhone SE 2022 geheugen

Qua werkgeheugen (RAM) verwachten we hetzelfde als in de iPhone 13 (mini). In het verleden heeft de iPhone SE net zoveel werkgeheugen gekregen als het ‘reguliere’ iPhone-model van dat jaar. Als dat dit jaar weer zo is, zal de iPhone SE 2022 4GB RAM krijgen. Dit is meer dan genoeg voor je alledaagse taken en spelletjes.

Als alle details bekend zijn rondom opslag en RAM in de iPhone SE 2022 zullen we dit artikel bijwerken. De nieuwe iPhone SE 2022 wordt waarschijnlijk op het Apple-event van 8 maart aangekondigd. Lees ook onze verwachtingen voor het maart 2022-event. Meer weten over de iPhone SE 2022, zoals de camera specs, het scherm en processor? Bekijk dan onze speciale pagina over dit model van 2022.