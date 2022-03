Interesse in een nieuwe iPhone SE 2022? Apple brengt de iPhone SE 2022 in meerdere kleuren op de markt. De iPhone 13 heeft tijdens het Peek Performance event een extra kleur erbij gekregen. Wil je minder geld uitgeven, dan is de iPhone SE 2022 iets voor jou. Dit zijn de kleuren waarin het te koop is.



Kleuren van de iPhone SE 2022

Apple heeft drie kleuren in petto voor de nieuwe iPhone SE. Hieruit kun je kiezen:

Middernacht (zwart)

Sterrenlicht (wit)

Rood

Op de onderstaande afbeeldingen kun je de nieuwe kleuren (boven) vergelijken met de oude kleuren (onder).



De kleuren van de iPhone SE 2022



En hier de kleuren van de iPhone SE 2020 die niet meer wordt geproduceerd

Je zou kunnen zeggen dat de kleuren gewoon zwart, wit en rood zijn. Toch is er bij die eerste twee een verschil in kleurtinten. Middernacht is iets minder diepzwart en Sterrenlicht is wat crèmekleuriger dan wit. De vorige iPhone SE werd geproduceerd in zwart, wit en rood. Grote verschillen zijn er niet, dus als je normaliter voor een zwart toestel zou kiezen, is Middernacht nu je beste vriend. Hetzelfde geldt voor wit en Sterrenlicht. De rode tint is dit jaar wat donkerder geworden.

Er is geen sprake van een brede line-up van kleuren zoals bij de iPhone 13. Voor veel mensen is de kleur van hun iPhone erg belangrijk en Apple bewaart dat als argument om toch een duurdere iPhone te kiezen. We verwachten daarom niet dat Apple gaandeweg nog nieuwe kleuren toevoegt zolang de iPhone SE 2022 wordt geproduceerd.

Kies je voor een rode iPhone SE, dan gaat een deel van de opbrengst naar het Wereldfonds voor de bestrijding van COVID-19. Hetzelfde geldt overigens voor alle PRODUCT(RED) producten in Apple’s assortiment. Of ga je liever voor de nieuwe groene iPhone 13 (Pro)? Deze kleur is nieuw bij Apple en is eveneens aangekondigd tijdens het Peek Performance event van maart 2022.