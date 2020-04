Round-up iPhone SE 2020 hands-ons

Aanstaande vrijdag ligt de iPhone SE 2020 officieel in de winkels, maar de internationale media zijn al aan de slag gegaan met dit model. Twijfel je nog of je de iPhone SE 2020 moet bestellen, dan geeft deze review round-up van de iPhone SE 2020 misschien het laatste zetje. Binnenkort lees je op iCulture ook onze eigen review, maar tot die tijd vind je hieronder de beoordelingen van onder andere The Verge, TechCrunch en nog veel meer.



iPhone SE 2020 review door The Verge

Dieter Bohn van The Verge heeft zowel een geschreven als een videoreview gemaakt. Over de camera van de iPhone SE 2020 is hij tevreden, al levert het in het donker wat minder goede plaatjes op. Bij foto’s met goed daglicht ziet hij zelfs nauwelijks verschil tussen de iPhone SE en de iPhone 11 Pro. Wat hij wel wennen vindt zij de grotere schermranden. Als je een iPhone met Face ID gewend bent, is dat wel een stap terug. Het grootste pluspunt is dat je nog jarenlang updates krijgt en daardoor dus een flinke tijd vooruit kan en dat is eigenlijk waar het bij dit toestel om draait, zeker voor deze prijs.

iPhone SE 2020 review door TechCrunch

De iPhone SE 2020 biedt volgens TechCrunch de beste waarde voor zijn geld. En dat is waar het bij dit toestel om draait. Matthew Panzarino van TechCrunch kost in 2016 de eerste iPhone SE, zodat hij een compact toestel gemakkelijk met zich mee kon dragen. De nieuwe iPhone SE is verre van dit formaat, maar hij vindt dat eigenlijk geen probleem. Het typen op een 4-inch scherm was voor hem eigenlijk al bijna niet te doen, dus bij de nieuwe iPhone SE heb je daar geen last van. Veel kleiner moet een iPhone volgens hem ook niet worden. Ondanks de enkele lens, is de camera volgens de reviewer wel het beste in de markt. Dat komt vooral door Smart HDR en enkele andere verbeteringen uit de iPhone 11-serie.

iPhone SE 2020 review door CNET

Patrick Holland van CNET vindt dat de iPhone SE eruit ziet als een iPhone 8, maar werkt als een iPhone 11 Pro. Hoewel dat gedeeltelijk waar is, gaat de bediening wel met de ouderwetse thuisknop en Touch ID. Hij is wel een beetje uitgekeken op dit oudere iPhone-design. De iPhone SE voelt daardoor wat ouderwets, hoewel er volgens hem genoeg mensen zijn waarbij dit niks uitmaakt. Voor de review hebben ze de rode iPhone SE gebruikt en in combinatie met de zwarte voorkant vindt CNET dit de mooiste versie.

iPhone SE 2020 review door Wired

Volgens Wired bewijst de iPhone SE dat je nog steeds een geweldige smartphone kan hebben zonder er een fortuin aan uit te geven. De schrijver van de review is blij dat de thuisknop weer terug is. Hij heeft de homebutton de afgelopen jaren gemist. Bij een Face ID-toestel is het soms nog wel eens lastig om te weten of je het toestel niet per ongeluk op z’n kop houdt, maar daar heb je bij de iPhone SE geen last van. Een nadeel vindt zij wel dat het toestel niet geschikt is voor 5G. De conclusie is in ieder geval dat je echt niet de duurste iPhone nodig hebt om ervan te genieten.

iPhone SE 2020 review door Engadget

The Verge noemt de nieuwe iPhone SE net zo praktisch als dat hij krachtig is. En aangezien er een supersnelle A13-chip in zit, zegt dat al veel. De reviewer Chris Velazco noemt de camera verrassend goed, hoewel hij het jammer vindt dat er geen nachtmodus in zit. Hoewel het toestel volgens hem niet voor iedereen is, is het wel een aanrader voor mensen die op zoek zijn naar een snel toestel voor een lage prijs. Hoewel de 64GB opslag genoeg is voor de meeste, raadt hij toch aan om voor €50 te upgraden naar 128GB.

iPhone SE 2020 review van MKBHD

De populaire YouTuber MKBHD heeft ook een testexemplaar gekregen en is enthousiast over de nieuwe iPhone SE. Hij noemt het één van de belangrijkste smartphones van de afgelopen jaren, voornamelijk vanwege de prijs. Hij vergelijkt het toestel ook met de nieuwste Samsung en OnePlus en de eerste iPhone SE. Zoals altijd is de video weer het kijken waard.

Ben je na het lezen van deze eerste impressies enthousiast geworden over de iPhone SE 2020? Je kan de nieuwe iPhone SE nog steeds bestellen voor een levering op vrijdag de 24e. Binnenkort lees je in onze eigen review wat onze ervaringen zijn met deze nieuwe betaalbare iPhone.

