Is de verveling nu echt toegeslagen? Heb je alle series en films uitgekeken die nog op je lijstje stonden? Met de ThuisBieb-app kun je vanaf je iPhone of iPad 100 gratis boeken lezen.

Ieder jaar organiseert de Koninklijke Bibliotheek in de zomer de Vakantiebieb voor de iPhone en iPad. Met een selectie van gratis boeken stimuleren ze het lezen, zowel voor volwassenen als kinderen. Maar nu vanwege het coronavirus zit een lange vakantie in het buitenland er nog eventjes niet in. Daarom hebben ze nu de ThuisBieb, waarmee je gratis boeken kan lezen.



ThuisBieb: gratis ebooks op je iPhone en iPad

De ThuisBieb-app is beschikbaar voor zowel leden als niet-leden van de bibliotheek. Iedereen kan dus de app gebruiken en boeken lezen. Er zijn zowel boeken voor jongeren tot zestien jaar als voor volwassenen. Het enige wat je nodig hebt is de ThuisBieb-app. Je moet aangeven hoe oud je bent en de voorwaarden accepteren. Je moet je wel registeren met je e-mailadres en de cijfers van je postcode.

Daarna kan je bladeren door alle boeken. Ze worden via de app gedownload, dus je hebt geen internetverbinding nodig om te kunnen lezen. De app werkt vanaf iOS 10, dus ook op een oudere iPad. De lijst bestaat uit 65 boeken voor volwassenen en 44 boeken voor jongeren onder de zestien jaar. Voor jongeren is een selectie gemaakt op basis van leeftijd, zodat je bijvoorbeeld makkelijk de boeken vindt voor kinderen tussen de 9 en 12 jaar.

Bekende schrijvers in de lijsten zijn Susan Smit, Tommy Wieringa, Michel van Egmond, Özcan Akyol, Arthur Japin, Paul van Loon en Carry Slee. De volledige lijst met boeken voor volwassenen vind je hier, terwijl de lijst voor jongeren op deze pagina staat.

Ook LuisterBieb beschikbaar

Wil je liever luisteren dan zelf lezen, dan kan dat ook via de LuisterBieb-app. Deze heeft in tijden van corona geen speciale acties, maar biedt wel een beperkte selectie van luisterboeken voor niet-leden van de Bibliotheek. Ben je wel lid, dan is de selectie nog veel groter.