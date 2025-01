iPhone SE 4 wordt iPhone 16E

Jaren geleden werd de iPhone 5s opgevolgd door de iPhone 5c, een goedkopere uitvoering. Daarna zijn we gewend geraakt aan twee productlijnen: de iPhone SE als goedkoper instapmodel en de iPhone 11/12/13/14/15/16 voor de toestellen met de nieuwste technologie. Daar gaat in 2025 waarschijnlijk verandering in komen. De nieuwe naam werd het eerst genoemd door Fixed Focus Digital, een account met meer dan 2 miljoen volgers op het Chinese sociale netwerk Weibo. Daarna sloot geruchtenlekker Majin Bu zich erbij aan. Ook hij zou beschikken over bronnen die iPhone 16E noemden als naam. Hoewel we natuurlijk niet kunnen uitsluiten dat de ene persoon de andere napraat, zou er wel een kern van waarheid in kunnen zitten. De naam iPhone 16E maakt in ieder geval een stuk duidelijk dat het instapmodel een verlengstuk is van de huidige productlijn.

Het toestel zou volgens eerdere geruchten hetzelfde design krijgen als de standaard iPhone 14 en dat is vrijwel gelijk aan de iPhone 16 (behalve dan de plaatsing van de camera’s). Wat camera’s betreft is er een ander groot verschil: er zit maar één 48-megapixel camera aan de achterkant. Verder kunnen we rekenen op een 6,1-inch OLED-scherm, Face ID, een usb-c-poort, een nieuwere chip en 8GB RAM. Dat laatste is bedoeld om het toestel geschikt te maken voor Apple Intelligence. Apple zou er ook voor het eerst een 5G-modem in willen stoppen. Of er ook een actieknop op zit, is nog niet bekend, maar we rekenen er niet op.

De vorige iPhone SE werd in maart 2022 aangekondigd, dus het zou in maart 2025 tijd kunnen zijn voor een opvolger. Dit model werd in december 2024 uit de handel gehaald omdat er nog een Lighting-poort in zit. Ook is dit toestel wat minder aantrekkelijk vanwege de brede schermranden. Door alle genoemde verbeteringen is er kans dat de volgende iPhone SE een stuk duurder wordt. En met een nieuwe naam kan Apple daar ook mee wegkomen, door te beweren dat het een compleet ander toestel is.